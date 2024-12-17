جدول امتحانات الترم الأول 2025 للمرحلة الابتدائية و الإعدادية و الثانوية

حددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الترم الاول 2025 حيث يتزايد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بالتعرف على الجدول الزمني المخصص للامتحانات، والتي ستنطلق بجميع المراحل الدراسية خلال شهر يناير 2025 وفقًا للخريطة الزمنية المحددة.

جدول امتحانات سنوات النقل

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل جدول امتحانات الترم الاول 2025 للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وفقًا للخريطة الزمنية المحددة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الترم الأول

جدول امتحانات الترم الأول 2025

تبدأ المواعيد الرسمية في جدول امتحانات الترم الاول 2025 للمرحلة الابتدائية بدءً من الصف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي إلى الصفين الأول والثاني الإعدادي والصفين الأول ولثاني الثانوي.

تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي يوم 11 يناير 2025، وتنتهي 16 يناير 2025 حيث أن الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، أما الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية مع وجود فاصل زمني نصف ساعة بين الفترتين لتخفيف الضغط على الطلاب.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للمرحلتين الإعدادية والابتدائية

تبدأ امتحانات الترم الاول 2025 الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى السادس الابتدائي من 11 إلى 16 يناير 2025، أما الصفين الأول والثاني الإعدادي من 11 إلى 16 يناير 2025.

جدول امتحانات الترم الأول

جدول امتحانات الترم الاول 2025 للشهادة الإعدادية

تبدأ امتحانات الترم الاول 2025 للشهادة الإعدادية يوم 18 يناير 2025 وتنتهي 23 يناير 2025.

جدول امتحانات الترم الاول للمواد غير المضافة

من المقرر عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع والمواد غير المضافة للمجموع قبل الامتحانات الأساسية لضمان مرونة تنظيم الامتحانات وعدم الضغط على الطلاب.

ضوابط امتحانات الترم الاول

تُحتسب فترة الامتحانات كجزء من أيام الدراسة الفعلية.

الالتزام بنسبة الحضور القانونية خلال فترة الامتحانات.

تطبيق معايير صارمة لضمان نزاهة الامتحانات وسريتها.

مراعاة الأعياد الدينية والالتزام بجميع القواعد المنظمة.

تنظيم الامتحانات داخل الفصول المدرسية مع توفير الأدوات الضرورية “مثل التهوية، وأوراق الامتحانات، والمقاعد المريحة”.

موعد إجازة نصف العام الدراسي

تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 25 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2025.

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