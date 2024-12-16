جدول امتحانات الترم الاول 2025 لصفوف المرحلة الإعدادية بسوهاج

جدول امتحانات الترم الاول 2025.. أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عن جدول امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب المرحلة الإعدادية، في إطار استعداداتها لانطلاق الامتحانات خلال شهر يناير المقبل، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

امتحانات الترم الأول 2025 لصفوف المرحلة الإعدادية

كما أوضحت مديرية التربية والتعليم بسوهاج أن امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل في المرحلة الإعدادية ستبدأ يوم السبت 11 يناير 2025، على أن تستمر حتى يوم الأربعاء 16 يناير 2025، بينما ستُعقد امتحانات نصف العام لطلاب إتمام المرحلة الإعدادية بدءًا من يوم السبت 18 يناير 2025، على أن تنتهي يوم الأربعاء 23 يناير 2025، مشيرة إلى أن هذه الامتحانات تأتي ضمن خطة الوزارة لاستكمال سير العملية التعليمية بشكل منتظم، حيث يترقب الطلاب وأسرهم هذه الفترة المهمة من العام الدراسي.

امتحانات الترم الأول بسوهاج

كما أكدت أن جميع الاستعدادات اللوجستية والتدابير الوقائية قد تم اتخاذها لضمان سير الامتحانات بشكل جيد، مع الالتزام بجميع التعليمات الخاصة بالاحتياطات الصحية، يُذكر أن محافظة سوهاج كانت من بين آخر المحافظات التي أعلنت عن جدول امتحانات نصف العام 2025، حيث نشرته الصفحات الرسمية لمدارس المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف هذه الامتحانات إلى تقييم مستوى الطلاب في المواد الدراسية التي تم تدريسها خلال الفصل الدراسي الأول.

وفي سياق اخر، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي (2024/2025):

يجب الالتزام بمواصفات الورقة التي ارسلتها الوزارة، وأن تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها فعليا خلال الفصل الدراسي الأول.

كما تلتزم المديرية بوضع باركود، على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير، على أن يتم تظريف كل 20 ورقة كراسة، بوكلت في كيس معتم مغلق لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين، والتوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة.

التشديد على الطلاب، والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

ويجب تنظيم خطوط سير توزيع ورقة الامتحانات بحيث يتم تسليم الأوراق، لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب.

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