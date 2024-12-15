التعليم الفني.. توقيع اتفاقيات تعاون بين مصر وألمانيا بقيمة 16.31 مليون يورو

شهدت مصر توقيع اتفاقيات تعاون جديدة مع ألمانيا بقيمة 16.31 مليون يورو لتعزيز التعليم الفني وتحقيق التنمية المستدامة، وجاء ذلك خلال فعالية "يوم التعاون المصري-الألماني للتنمية"، التي نظمتها السفارة الألمانية بالقاهرة، بمشاركة وزراء مصريين ومسؤولين من الجانبين، ويرصد الموجز تفاصيل التعاون

تفاصيل الاتفاقيات.. مشروعان لتعزيز التعليم الفني

1. الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة - المرحلة الثانية

القيمة: 16.31 مليون يورو.

الفترة: 2024-2028.

الأهداف: تحسين كفاءة وجودة التعليم الفني في مصر، وتعزيز نظام التعليم الفني كجزء من مبادرة شاملة للتعليم الفني بين مصر وألمانيا، التي بدأت عام 2018.

2. الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل - المرحلة الثانية

القيمة: 32 مليون يورو.

الأهداف: تطوير البنية التحتية، إنشاء مبانٍ خضراء، تحديث المرافق، وتجهيز ثلاثة مراكز تميز (CoCs) بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان توافق البرامج مع احتياجات سوق العمل.

إجمالي التمويل السابق.. التعاون المالي بين البلدين في مجال التعليم الفني بلغ 121.5 مليون يورو.



مشاركة المسؤولين في الفعالية

شهد الحدث حضور كل من:

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أشاد بنجاح التعاون المصري-الألماني في التعليم الفني.

رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بجانب ممثلين بارزين من القطاعين الحكومي والخاص.



دور ألمانيا في تعزيز الشراكة

أكد السفير الألماني لدى مصر، يورجن شولتس، أن مصر تعد من أهم شركاء ألمانيا في المنطقة، لما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وكثافة سكانية شابة، وأشاد السفير بالتعاون المستمر منذ الستينيات، مشيرًا إلى دور أكثر من 250 شركة ألمانية تعمل بمصر في دعم الشراكة الاقتصادية والتنموية.

مبادرات أخرى لتعزيز التحول الأخضر

خلال الفعالية، تم تسليط الضوء على مبادرة "الشراكات من أجل الانتقال العادل"، التي تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية والمرونة الاقتصادية عبر التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما تضمنت جلسة نقاشية بعنوان "سد الفجوة: تعزيز الشراكات من أجل الانتقال العادل للبشر والكوكب"، مع استعراض مشاريع نفذتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك التنمية الألماني (KFW).

النتائج المرجوة

تمثل هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تطوير التعليم الفني في مصر، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، وتعزيز التنمية المستدامة في ظل شراكة وثيقة مع ألمانيا.

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