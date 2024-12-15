التعليم تكشف تفاصيل نظام التقييم الجديد في المرحلة الابتدائية

كشف شادي زلطة ،المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،عن تفاصيل التقييم النهائي لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي في الفصل الدراسي الأول للعام 2024/2025، والذي سيُنفذ في الفترة من 16 إلى 22 يناير 2025.

ويُجري نظام التقييم الجديد في المرحلة الابتدائية الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم على مدار عدة أيام، بحيث يُخصص يوم لكل مادة، ويشترط على التلاميذ الحضور لإتمام التقييم، حيث إنه في حال التغيب عن التقييم، لن يتم تصعيد التلميذ إلى الصف التالي.

نظام التقييم الجديد في المرحلة الابتدائية

ويكشف الموجز تفاصيل نظام التقييم الجديد في المرحلة الابتدائية الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم عبر التقرير التالي.

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امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وأشارت التعليم إلى أنه يقوم نظام التقييم للصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها بصورة شهرية، على أن يتم احتساب متوسط درجات التلميذ في كل فصل دراسى وتكون درجة التقييم الشهرى 100 درجة.

وأكدت على أن المهام التحريرية مخصص لها 20 درجة لكراسة الأداء الصفي ويدون بها التلميذ الممارسات الصفية اليومية وتقيم أسبوعيا والذى تم منذ بدء العام الدراسي الجديد ومخصص له 20 درجة للمهام التحريرية المنزلية وتقيم بشكل أسبوعى من خلال كراسة الواجب و20 درجة للتقييم الأسبوعي في صورة أسئلة قصيرة.

وقالت الإدارات التعليمية أن تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائي بأن هناك تعليمات بأن يقوم المعلم بالتنبيه على التلاميذ بعدم التخلف عن حضور التقييم ، لأن من لا يحضر سوف يُعيد السنة.

وأكدت الإدارات التعليمية أن المعلم مسئول عن حضور التلاميذ تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي ، وسوف يتم عمل إقرار بالعلم يوقع عليه معلمي الصفوف الأولى.

وشدّدت الإدارات التعليمية على أن يتم التصحيح يومًا بيوم بعد انتهاء جميع الامتحانات ولا يتم تأخير تصحيح أي مادة مهما كانت الظروف وعدم مُغادرة العاملين للمدرسة إلا بعد انتهاء التصحيح وتسليم الأوراق للكنترول، لا يتم إعلان النتيجة لحين صدور تعليمات من الوزارة.

وأشار إلى أن نتيجة الصف الأول والثاني الابتدائي يجب علي التلميذ أن يجتاز التقييم المبدئي والنهائي ويحقق نسبة حضور 60% من إجمالي أيام الفصل الدراسي الأول والثاني، وفي حالة عدم اجتياز التقييم أو عدم تحقيق نسبة الحضور لا يتم تصعيده إلى الصف الأعلى الا بعد اجتياز البرنامج العلاجي في فترة الإجازة الصيفية ولمدة ثلاث شهور ويقوم بإعداد البرنامج موجه الصفوف الأولى.

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