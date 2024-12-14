رابط التقييم الأسبوعي للصف السادس الابتدائي.. بالتفاصيل

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن رابط التقييم الأسبوعي للصف السادس الابتدائي وخطوات الحصول عليه عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال خدمة بوابة التعليم الإلكتروني.

ويستعرض موقع “ الموجز” طريقة الحصول على رابط التقييم الأسبوعي للصف السادس الابتدائي، وفي هذا الإطار، أعلنت الوزارة عن توفير رابط خاص لتحميل هذه التقييمات الأسبوعية على بوابة التعليم الإلكتروني التابعة لموقعها الرسمي.

تحميل التقييم الأسبوعي

خطوات تحميل التقييم الأسبوعي للصف السادس الابتدائي

للحصول على رابط التقييم الأسبوعي للصف السادس الابتدائي عبر بوابة التعليم الإلكتروني التابعة لوزارة التربية والتعليم يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التعليم الإلكتروني من هنـــــــــــــــا

اختيار "المرحلة الابتدائية".

النقر على "الصف السادس الابتدائي".

الضغط على أيقونة "التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية".

اختيار مادة "اللغة العربية" لتحميل التقييم.

تحميل التقييم الأسبوعي للصف السادس الابتدائي مباشرةً

يمكن تحميل التقييم الأسبوعي للصف السادس الابتدائي من خلال رابط سريع ومباشر من هنـــــــــــــــا مع اختيار الصف الدراسي والسنة الدراسية فقط.

تحميل التقييم الأسبوعي

إلغاء التقييمات الأسبوعية

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2025.

وأكد شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه المعلومات غير صحيحة، موضحًا أن الوزير محمد عبد اللطيف لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن. كما أشار إلى أن جميع القرارات الوزارية والآليات المعلنة تسير وفق ما تم تحديده مسبقًا دون أي تغيير.

وشدد زلطة على أهمية تحري الدقة عند تداول أي أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيًا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

ضوابط امتحانات الترم الأول

أكدت وزارة التربية والتعليم أن من الضروري اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سرية الامتحانات وسلامة سير العملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

توزيع أسئلة امتحانات نصف العام

10% للتذكر.

30% للفهم.

40% للتطبيق.

20% لحل المشكلات.

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