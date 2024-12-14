فتح باب التقدم لدفعة جديدة من الأئمة والواعظين بأكاديمية الأوقاف الدولية

أعلنت وزارة الأوقاف في بيان رسمي لها نشرته عبر جميع منصاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن فتح باب التقدم لدفعة جديدة بأكاديمية الأوقاف الدولية، كما خصصت الوزارة رابط يمكن من خلاله للراغبين التقدم للالتحاق بأكاديمية الأوقاف الدولية الدفعة العاشرة.

ويوضح الموجز خلال السطور التالية طريقة وخطواتورابط التقديم للالتحاق بأكاديمية الأوقاف الدولية من الأئمة والوعظات.

شروط القبول بأكاديمية الأوقاف الدولية

وجاء في البيان: تعلن أكاديمية الأوقاف عن فتح باب التقدم لقبول ‏الدفعة العاشرة من الأئمة والواعظات الراغبين في الالتحاق ‏بأكاديمية الأوقاف الدولية، وحددت الوزارة عدد من الشروط وهي كالتالي:

1. ألا يكون قد وقع على المتقدم أي جزاءات آخر ثلاث سنوات.‏

‏2. أن يجتاز الإمام أو الواعظة جميع الاختبارات المقررة لتصفية الدخول.‏

‏3. الإلمام ببرامج الحاسب الآلي.‏

‏4. أن يكون عمله الحالي الفعلي إمامًا على قوة أحد المساجد ‏بالنسبة للأئمة، بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وخمسين عامًا.

5- أما بالنسبة للواعظات اشترطت الوزارة أن ‏تكون من الواعظات المعتمدات (معينات أو متطوعات) ‏بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وخمسين عامًا. ‏

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيانها بأن الدراسة ستكون بالنظام المشترك بين التعليم المباشر والتعليم ‏عن بعد.‏

وأشارت وزارة الأوقاف في البيان إلى أنه يمكن تسجيل الرغبة في الالتحاق بالأكاديمية في ‏خلال أسبوع من تاريخه وذلك من خلال النقر هنا لملء البيانات.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيانها بأنه على الراغب في الإلتحاق ملئ البيانات التالية عند التقديم عبر الرابط المذكور سابقًا وهي:

أكاديمية الأوقاف

البيانات المطلوبة للتقديم بالدفعة العاشرة من الأئمة والواعظين بأكاديمية الأوقاف الدولية

1- اسم المتقدم.

2- الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

3- الوظيفة التي يعمل بها.

4- تاريخ الميلاد.

5- المديرية التابع لها المتقدم.

6- الإدارة التابع لها المتقدم.

7- رقم الهاتف للمتقدم لسهولة التواصل معه.

8- أخيرًا النقر على كلمة إرسال.

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