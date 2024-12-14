كيفية التقديم على عداد الغاز المنزلي.. بخطوات بسيطة| تفاصيل

عداد الغاز المنزلي.. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن زيادة جديدة في أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، وهو ما دفع العديد من المواطنين للبحث عن طرق التقديم للحصول على عداد الغاز المنزلي الطبيعي، وفي هذا السياق، نستعرض لكم من خلال موقع "الموجز" كافة الإجراءات والمستندات.

كيفية التقديم على عداد الغاز المنزلي

- أولاً، يتعين على المواطنين الراغبين في التقديم للغاز الطبيعي تقديم مجموعة من المستندات مثل عقد الإيجار أو مستندات الملكية، إيصال كهرباء حديث، وصورة من بطاقة الهوية أو جواز السفر، بالإضافة إلى إثبات سداد تكاليف تنفيذ الأعمال.

- اما بالنسبة للمنازل التي تعمل بالفعل بالغاز، يتعين على العميل تقديم طلب في صالة استقبال العملاء بالشركة المعنية، حيث يتم إجراء معاينة لتحديد الأعمال اللازمة وتخصيص الرقم الكودي، بعد ذلك، يتم التعاقد ودفع الرسوم المطلوبة، ليتم تنفيذ التركيبات الداخلية والخارجية.

- أما في حال عدم وجود وصلة خارجية للغاز، فيجب على العميل الحصول على شهادة من الحي بعدم وجود مخالفات، ومن ثم يتم التعاقد وتنفيذ التركيبات بعد سداد الرسوم.

وفيما يتعلق بالعقارات الجديدة في المناطق التي تم إمدادها بالغاز، يجب على العميل تقديم طلب، ومن ثم يتم معاينة العقار والشقق لتحديد صلاحيتها للتوصيل، بعد ذلك، يتم الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية وتنفيذ أعمال التركيب.

زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز

- أسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام: 150 جنيه.

- أسطوانة سعة 25 كيلو جرام: 200 جنيه.

- غاز صب: 12000 جنيه للطن (غير شامل نولون النقل).



قيمة فاتورة الغاز الطبيعي

أما بالنسبة لقيمة فاتورة الغاز الطبيعي فتكون مسجلة عن قيمة الإستهلاك الشهري الخاص بالعداد، وتكون شاملة الإستهلاك وكافة الرسوم المسجلة المطلوبة من المواطن في الشركة.

دفع فاتورة الغاز الطبيعي

وتوفر شركة بتروريد الفرصة للمواطنين لدفع فاتورة الغاز الطبيعي بطرق عديدة ومختلفة، والتي تتمثل في شركات التحصيل الإلكتروني المختلفة، والتي تتمثل في «شركة فوري، بي، أمان، خدماتي، ضامن، ممكن، مصاري، فون كاش»، كما يمكن أيضا دفع الفاتورة عن طريق المحافظ الإكلترونية الخاصة بشركات الإتصالات أو البنوك المختلفة، كما من الممكن استخدام تطبيق «انستاباي» لدفع فواتير كافة المرافق، والتي تعتبر فاتورة الغاز الطبيعي من أهمهم.

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