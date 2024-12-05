الطرق الحديثة لقراءة عداد الغاز الطبيعي إلكترونيا.. رابط التسجيل

الإستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي.. كشفت شركة «بتروتريد»، عن شروع تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد ٢٠٢٤ للوحدات السكنية إلكترونيًا، وذلك يعد اعتبارًا من يوم 1 وحتى 27 من الشهر الجاري، ويأتي هذا في سياق تطبيق برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية وذلك للتحول الرقمي في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، وحرص شركة «بتروتريد» على تسهيل في تقديم الخدمات لعملائها، وخلال السطور التالية سوف يعرض لكم الموجز طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد ٢٠٢٤ اليوم الأربعاء.

دفع فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيا

طرق تسجيل قراءة الغاز الطبيعي ودفع الفاتورة

تتيح شركة «بتروتريد» طرق إلكترونية مختلفة تساعد عملاء الشركة على تسجيل القراءة الشهرية ودفع فاتورة الغاز الخاصة بوحداتهم السكنية، والتي جاءت كالآتي:

- يستطيع عملاء شركة «بتروتريد» تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد ٢٠٢٤ لشهر ديسمبر الجاري 2024 من يوم 1 وحتى 27 ديسمبر 2024، وذلك بالإضافة إلى إمكانية الإستعلام عن قيمة الفاتورة وسدادها طوال الشهر أيضاً، ولتسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد ٢٠٢٤ لشهر ديسمبر 2024 أضغط على هذا الرابط وشركة «ناتجاس» من هذا الرابط أو عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة «بتروتريد».

- ثم إبلاغ القراءة لمُحصّل الشركة حين تحصيله للفاتورة في المناطق المُفعّلة بالخدمة وذلك عبر ماكينة الـ POS.

- وأيضاً من خلال المحافظ الإلكترونية.

- أو بواسطة تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالشركة.

- أو من خلال مكاتب البريد المصري.

- وذلك عبر جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

- أو من خلال ماكينات الصرف الآلي.

- وعبر الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.

- أو عن طريق التوجه إلى أقرب مركز عملاء «بتروتريد» المنتشرة في النوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات.

- أو التوجه إلى أقرب فرع من فروع الشركة لتسجيل القراءة ودفع أي فواتير.

الإستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي

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