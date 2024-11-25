تطبيق نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي .. معلومات مهمة

تقسيط الغاز الطبيعي.. تعد شروط توصيل الغاز للمنازل من أكثر الموضوعات بحثاً من قبل أعداد كبيرة من المواطنين خلال الأيام السابقة، وذلك بالتزامن بعد إصدار وزارة البترول والثروة المعدنية قرارًا بعودة نظام تقسيط عملاء المشروع القومي من أجل توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مثل سابق عهده، وموضحة أن هذا القرار يأتي إستجابة إلى مطالب المواطنين وتقليل الأعباء عليهم، وبعد رجوع تطبيق النظام مرة ثانية بدأ العديد من الراغبين في الحصول على هذه الخدمة والإستفادة من تلك المبادرة في العثور عن شروط نظام التقسيط لتوصيل الغاز للمنازل.

وفيما يلي سيقدم لكم الموجز أهم التفاصيل الخاصة بشروط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك بعد عودة قرار تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مدار 7 سنوات مرة أخرى.

تقسيط توصيل الغاز الطبيعي

توصيل الغاز الطبيعي بالتقسيط

أشارت وزارة البترول والثروة المعدنية، إلي أنه سيتم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنظام التقسيط بدون مقدم أو فوائد، وذلك عن طريق مساهمة العملاء بالمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كما كان يحدث سابقاً، ويتم تطبيق هذا النظام بواسطة دفع المستخدم 5200 جنيهاً تقريباٌ ويتم تسديدهم عن طريق أقساط يتم إضافتها على فاتورة الإستهلاك الشهري للغاز ويتم تحصيل تلك الأقساط والفواتير على مدار سبع سنوات.

وأضافت الوزارة، أن تبلغ قيمة القسط الشهري 62 جنيهاً ويتم إضافتها إلى فاتورة الإستهلاك الشهري للغاز الطبيعي، وسوف يتم في الفترة المقبلة تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص عن طريق الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ذلك بعد أن تم توقف العمل بهذا النظام منذ شهر يونيو السابق.

معلومات مهمة عن نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

وقد كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تطبيق نظام تقسيط الغاز الطبيعي للمنازل بواسطة تحصيل قيمة الأقساط من الأفراد على مدار سبع سنوات بدون أي فوائد أو مقدم، وأيضاً أي تعاقدات تم إجراؤها بعد إيقاف العمل بهذا النظام في يونيو الماضي، سوف يتم إدراجها من ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، ومؤكدة على الشركات المنفذة لتلك التعاقدات ضرورة اتباع الإجراءات التي أصدرتها الوزارة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على الغاز الطبيعي

وجاءت الأوراق الرسمية المطلوبة التي يلزم توافرها في وقت التقديم على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وحددتها وزارة البترول والغاز الطبيعي، بالنحو التالي:-

1- صورة من البطاقة الشخصية.

2- صورة من عقد ملكية الوحدة أو العقار المطلوب توصيل الغاز الطبيعي فيه.

3- وأيضاً تقديم إيصال مرافق بشرط أن يكون حديث، ويمكن أن يتمثل في إيصال الكهرباء بشرط لا يمر عليه أكثر من ثلاث أشهر.

توصيل الغاز الطبيعي

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