تعرف على سعر أنبوبة الغاز اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

سعر أنبوبة الغاز.. تُعد أسعار المحروقات من أبرز الموضوعات التي تحظى باهتمام واسع من قبل المواطنين، نظرًا لأثرها المباشر على الحياة اليومية، وتعمل لجنة التسعير التلقائي للمحروقات على متابعة الأسواق المحلية، وتطبيق آلية تسعير مرنة تعتمد على تطورات أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، لضمان استقرار السوق وتوافر المنتجات البترولية مثل سعر أنبوبة الغاز، ويستعرض الموجز الأسعار والتفاصيل

وسجل سعر أنبوبة الغاز اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، ارتفاعًا في معدلات البحث عبر محرك "جوجل"، وذلك وفقًا لتقارير لجنة المحروقات التي تعتمد آلية تسعير مرنة، تأخذ في الاعتبار تقلبات أسعار خام برنت وحركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الذي يؤثر في سعر أنبوبة الغاز.

أسعار أسطوانات الغاز اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

شهدت أسعار أسطوانات الغاز استقرارًا خلال الفترة الحالية، وفقًا لتقارير لجنة المحروقات، وجاءت الأسعار كالتالي..

أسطوانة البوتاجاز المنزلية: 150 جنيهًا.

أسطوانة البوتاجاز التجارية: 200 جنيه.

سعر الغاز الصب: 12,000 جنيه للطن.

أسعار المازوت والغاز لمحطات الكهرباء والصناعات

سعر طن المازوت لمحطات الكهرباء: 6,500 جنيه.

سعر المازوت للصناعات الأخرى: 9,500 جنيه للطن.

سعر الغاز لتموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب.

أنابيب

أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء

استقرت أسعار البنزين والسولار خلال الفترة الحالية، وكانت كالتالي:

بنزين 95: 17 جنيهًا/لتر.

بنزين 92: 15.25 جنيه/لتر.

بنزين 80: 13.75 جنيه/لتر.

السولار: 13.50 جنيه/لتر.

الكيروسين: 13.50 جنيه/لتر.

أسعار الكيروسين والمازوت في السوق المحلية

سعر لتر الكيروسين: 13.50 جنيه (مطابق لسعر السولار).

سعر طن المازوت:

للكهرباء: 6,500 جنيه.

للمصانع الأخرى: 8,500 جنيه.

أهمية تسعير المحروقات واستقرار السوق

تساهم آلية التسعير التلقائي في ضبط أسعار المحروقات وفقًا للمتغيرات العالمية والمحلية، ما يضمن استقرار السوق وتوافر المنتجات البترولية، كما تسعى اللجنة إلى تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين واستدامة الإمدادات البترولية، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويحد من تأثير التقلبات الخارجية.

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