الاستعلام عن فاتورة الغاز 2025 .. إليك التفاصيل وطرق الدفع

تسعى شركات الغاز الطبيعي لتوفير خدمات تسهل على المواطنين معرفة قيمة فاتورة الغاز بسهولة ويسر، دون الحاجة للذهاب إلى الفروع أو مواجهة الزحام، ومن بين هذه الخدمات، خدمة الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي، التي تتيح للعملاء معرفة استهلاكهم الشهري ودفع المستحقات في مواعيدها المحددة.

ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز، من المنزل دون معاناة الذهاب إلى الشركة.

الاستعلام عن فاتورة الغاز 2025

وتتيح شركة "بتروتريد" للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الغاز عبر الإنترنت، من خلال خطوات بسيطة.

- أولاً، يجب الدخول إلى الرابط المخصص للاستعلام عن الفاتورة، من خلال الضغط هنا حيث يُطلب من المستخدم إدخال رقم العداد في الخانة الخاصة به.

- ومن ثم النقر على خيار "عرض" للحصول على تفاصيل الاستهلاك الشهري.

أما بالنسبة لطرق الدفع، فيمكن للمستخدمين دفع فاتورة الغاز عبر الإنترنت باستخدام عدة خيارات مرنة، مثل المحفظة الإلكترونية لشركات الاتصالات المختلفة، أو من خلال خدمات "كاش" و"فوري".

فاتورة الغاز 2025

كما يمكن الدفع عبر الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد باستخدام بطاقة الصراف الآلي أو عبر خدمات "أمان" و"مصاري". بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة تطبيقاً خاصاً للاستعلام ودفع فاتورة الغاز بسهولة.

بهذه الطريقة، تُسهم هذه الخدمات الإلكترونية في تسهيل حياة المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى ضمان تسديد الفواتير في الوقت المحدد دون الحاجة للتوجه إلى الفروع أو الوقوف في طوابير.

الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد 2025

أتاحت شركة بتروتريد تطبيق من أجل الاستعلام عن فاتورة الغاز إلكترونيا ويمكن تحميله من على متجر جوجل بلاي:

1- ادخل إلى متجر جوجل بلاي عبر هاتفك واكتب تطبيق بتروتريد.

2- اضغط على تحميل التطبيق.

3- سجل الدخول إلى التطبيق.

4- اختر استعلام الفاتورة.

5- اكتب بيانات العداد.

6- اضغط استعلام.

7- تظهر أمامك قيمة الفاتورة.



أماكن دفع فاتورة الغاز 2025

يمكن للمواطنين سداد فاتورة الغاز من خلال الطرق التالية:

- محفظة الفون كاش من البنك الأهلي

- محفظة BM من بنك مصر

- موقع ماي فوري

- موقع جوميا

- خدمة فوري

- خدمة مصاري

- خدمة bee

- خدمة ممكن أو ضامن

- خدماتي للدفع الإلكتروني

- منافذ أمان

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