كيف تستعلم عن فاتورة الغاز الطبيعي بالاسم ورقم العداد؟

فاتورة الغاز الطبيعي.. على مدار السنوات السابقة، حرصت كافة المؤسسات والشركات والهيئات على إتاحة العديد من الخدمات للمواطنين عبر شبكة الإنترنت، وذلك للتسهيل عليهم إجراء ما يرغبون به من المنزل بدون أن يكون هناك أمر للتوجه إلى مقرات تلك المؤسسات لإجراء تلك الخدمة.

ومع خطة الحكومة للتحول الرقمي، ظهرت تلك الخدمات الإلكترونية والتي من ضمنها كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي، التي توفر تسجيل قراءة عدادات المرافق الأساسية كاعداد الكهرباء والغاز والمياه، والبحث عن قيمة تلك الفواتير وسدادها.

لذا، سيقدم لكم الموجز طرق الاستعلام عن فاتورة عداد الغاز الطبيعي بالاسم ورقم العداد.

فاتورة الغاز الطبيعي

وحرص العديد من شركات الغاز الطبيعي على توفير الفرصة للمواطنين وذلك لإجراء الكثير من الخدمات التي يرغبون بها إلكترونيا، ونوضح عن طريق هذا التقرير كيفية الإستعلام عن فاتورة الغاز بالإسم، وطرق تسجيل قراءة العداد ودفع الفاتورة، وفق الذي حددته شركات الغاز الطبيعي، كالتالي:

فاتورة الغاز الطبيعي

- أولا يقوم الراغب في الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي بالاسم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة والبحث عنها عبر محرك البحث «جوجل» أو بالدخول إليه مباشرة من هذا الرابط.

- ثم يقوم باختيار الأيقونة الخاصة بإدخال قراءة عداد الغاز الموجودة أعلى يسار الصفحة الرئيسية.

- وبعدها يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة وذلك لتسجيل قراءة العداد، والتي تكون متواجدة على شاشة عداد الغاز، وتتمثل هذه في «محافظة، منطقة، يومية، قطاع، بلوك، عمارة، شقة، فرعي».

- وبعد ذلك يتم الضغط على «اعرض» حتى يتم تسجيل قراءة العداد الشهرية.

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي

ويمكن الإستعلام عن فاتورة الغاز أيضاً عن طريق تحميل التطبيق الخاص بشركة بتروريد عبر الهاتف المحمول بواسطة متجر جوجل، والذي يمكن عن طريقه إدخال قراءة الغاز والإستعلام عن الفاتورة ودفع القيمة المطلوبة شهرياً.

قيمة فاتورة الغاز الطبيعي

أما بالنسبة لقيمة فاتورة الغاز الطبيعي فتكون مسجلة عن قيمة الإستهلاك الشهري الخاص بالعداد، وتكون شاملة الإستهلاك وكافة الرسوم المسجلة المطلوبة من المواطن في الشركة.

دفع فاتورة الغاز الطبيعي

وتوفر شركة بتروريد الفرصة للمواطنين لدفع فاتورة الغاز الطبيعي بطرق عديدة ومختلفة، والتي تتمثل في شركات التحصيل الإلكتروني المختلفة، والتي تتمثل في «شركة فوري، بي، أمان، خدماتي، ضامن، ممكن، مصاري، فون كاش»، كما يمكن أيضا دفع الفاتورة عن طريق المحافظ الإكلترونية الخاصة بشركات الإتصالات أو البنوك المختلفة، كما من الممكن استخدام تطبيق «انستاباي» لدفع فواتير كافة المرافق، والتي تعتبر فاتورة الغاز الطبيعي من أهمهم.

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي شركة ناتجاس

وتعتبر شركة ناتجاس أيضاً من أهم شركات الغاز الطبيعي التي تحرص على إتاحة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتوفر لهم فرصة الإستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس، وجاءت خطوات الإستعلام عنها، كالآتي:

- أولا يقوم الراغب في الإستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة ناتجاس من خلال هذا الرابط.

- ثم بعدها يتم اختيار أيقونة «تسجيل قراءة العداد» الموجودة أعلى منتصف الصفحة.

- وبعد ذلك يتم ادخال بعض البيانات وتتمثل في «رقم العداد، المحافظة، المنطقة، القطاع، بلوك، عمارة، شقة»، ثم بعدها يتم الضغط على استعلام الفواتير وذلك لمعرفة قيمة الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي

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