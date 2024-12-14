بالأسماء.. وزارة الصحة تغلق مستشفيات ومعامل تحاليل شهيرة بهذه الأماكن

غلق منشآت طبية.. في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على الحفاظ على صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، أعلنت الوزارة اليوم، عن إغلاق عدد من المستشفيات والمعامل الطبية في مختلف أنحاء الجمهورية، وجاء هذا الإجراء بعد تفتيشات دقيقة ورقابة صارمة على تلك المنشآت، حيث تبين عدم التزام بعضها بالمعايير الصحية والفنية اللازمة، وتهدف الوزارة من خلال هذه القرارات إلى حماية الصحة العامة وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، في هذا التقرير، يقدم موقع الموجز فيما يلي تفاصيل حملات وزارة الصحة وغلق منشآت طبية في محافظة الشرقية والمنوفية .

حملة التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة

في خطوة هامة لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة، استكملت وزارة الصحة والسكان المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية الخاصة في مختلف المحافظات، و تأتي هذه الحملة في إطار خطة الوزارة لتطوير القطاع الصحي ومتابعة جودة الخدمات الطبية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

غلق منشآت طبية

تفتيش المنشآت الطبية في المنوفية والشرقية

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار، إن الحملة استهدفت محافظتي المنوفية والشرقية، حيث تم تشكيل لجنة ميدانية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة في كلا المحافظتين، و شملت الحملة زيارة 12 معمل تحليل خاص، 11 مستشفى خاص، 22 عيادة خاصة، 2 عيادة تخصصية، و5 مراكز طبية، وذلك للتأكد من استيفاء هذه المنشآت للاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة.

إجراءات فورية ضد المنشآت المخالفة

وأوضح الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن اللجنة قامت باتخاذ قرارات فورية بهدف حماية صحة المرضى، وفي محافظة المنوفية، تم إغلاق عدد من المنشآت الطبية المخالفة، مثل معمل "الصفوة"، معمل "الصحوة"، ومركز "الصفوة للأشعة"، بالإضافة إلى إنذار معمل "الجودة" ومعمل "الدلتا" للتحاليل الطبية، كما تم إغلاق مستشفيات مثل "فاطمة الكعكي" و"الحياة"، فضلاً عن غرف العمليات بمستشفى "سلمى التخصصي" ومستشفى "مصر الحياة التخصصي" لمخالفة اشتراطات الترخيص.

غلق منشآت طبية

غلق منشآت طبية في محافظة الشرقية

وفي محافظة الشرقية، تواصلت الحملة بكفاءة، حيث تم غلق عدد من معامل التحاليل الطبية المخالفة مثل "كور لاب"، "بورتو لاب"، و"كايرو لاب"، بالإضافة إلى إغلاق مستشفى "صلاح مرزوق" وغرف عمليات بمستشفى “طه يس التخصصي”، كما تم إصدار إنذارات لمستشفيات "المنتزه" و"حميدة" لتصحيح المخالفات خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.

التزام الوزارة بمراقبة المنشآت الطبية

وأكد زكي أن المخالفات التي تم رصدها شملت عدم الالتزام باشتراطات التراخيص الصحية، وعدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى وجود عمالة غير مؤهلة في بعض المنشآت، كما أشار إلى أن الوزارة تواصل جهودها المستمرة لتطبيق الرقابة الدقيقة على المنشآت الطبية الخاصة، وذلك لضمان حصولها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى بشكل صارم، فضلاً عن متابعة صلاحية الأدوية والمواد الطبية المستخدمة.

التزام الوزارة بتحسين جودة الرعاية الصحية

في الختام، شددت وزارة الصحة على التزامها الكامل بتحسين جودة الرعاية الصحية في جميع المنشآت الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي قد تهدد صحة المواطنين.

غلق منشآت طبية

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