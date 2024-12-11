اخطار صحية صادمة وخطيرة قد تنتج عن الأرق.. تعرف عليها

الأرق.. النوم ربما يكون للبعض مجرد عادة صحية تساعدنا على الإستيقاظ مبكرًا واستغلال أكبر عدد ممكن من الساعات متيقظين ومستفيدين أتم الإفادة من ساعات الإستيقاظ فيما يساهم في ترقية حياتنا العملية والشخصية وحتى الاجتماعية الى مستوى لكن يؤسفني ان اخبرك ان هذا ليس السبب الوحيد للنوم او العائد الوحيد من النوم فيما يخص البشر يكشف لكم موقع الموجز عن الاخطار المحتملة والذي قد يسببها النوم غير المنتظم والسهر المتواصل خلال ساعات الليل.

اضرار السهر والنوم غير المنتظم

وفي هذا الشأن نشر موقع Everyday Health تقريرا مفصلا عن الاخطار الناجمة عن السهر لساعات طويلة والتي اتت عالنحو التالي :

خطر الارق على الذاكرة

اوضحت الدراسات التي عملت عليها جامعة كاليفورنيا ان الأرق يمكن ان ينجم عنه انحدار في مستوى فعالية الذاكرة وكفاءة مهارات التفكير كلما ازداد العمر , وفي هذه الحالة قد تزداد السرعة التي تصاب بها بامراض الذاكرة كالخرف والزهايمر ومن خلال دراسة دامت مدة قدرها 15 عاما كان بها ما يعادل 600 عينة انسانية مما تراوحت اعمارهم في مرحلة منتصف العمر وقد بينت الدراسة ان اعمار كل من عقول المعانين من الارق كانت متقدمة بمقدار 206 عام مقارنة بهؤلاء الذين يتبعون نظام صحي للنوم

الارق يساوي مشاكل في القلق والتوتر

وطبقا للدراسات التي نشرتها جامعة اوهايو ,فان نسب امراض الاكتئاب والقلق المرضي اكثر لدى اللذين يعانون من عادات السهر والمفرط ومشاكل النوم , اذ اطلعت الدراسات على النسب الكمية لها والتي قالت ان 40 % من هؤلاء الذي يعانون من الارق مصابون ايضا باعراض الاكتئاب السريري فربما الارتباط الطردي الذي يعتقده الاخرون بين تحسن الصحة النفسية والبقاء لساعات طويلة في السرير لكن هناك ايضا ارتباط واضح بين ضبط اوقات النوم وتعزيز الصحة النفسية

الارق يهدد بالاصابة بالسكري

يساهم الانضباط في وقت النوم الى تنظيم معدلات السكر في الدم ,اذ قد يد ينجم عن النوم الغير المنتظم اساءة على نسبة الحساسية الخاصة بالانسولين ويعرض المرء اكثر الى خطر الاصابة بمرض السكري من النوع الثاني فقد كشفت دراسة تمت بواسطة عينات انسانية ممن هم في منتصف العمر وقد اكتشف العلماء القائمون على تلك الدراسة وجود علاقة طردية بين الارق ومقاومة مادة الانسولين في الجسم ومتلازمة التمثيل الغذائي مما يعتبر دلالة على ان النوم لساعات كافية خلال الليل يساهم بشكل فعال في دوره كحصن ضد مرض السكري

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