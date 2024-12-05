المفعول السحري الذي يفعله شرب الكزبرة قبل النوم.. اكتشف التفاصيل

الكزبرة من الاعشاب التي لها قيمة غذائية رائعة لجسم الانسان لكن هل حقا لها فؤائد عند شرب منقوعها قبل النوم اكتشف في موقع الموجز الاجابة على هذا السؤال ؟

لماذا علينا شرب الكزبرة قبل النوم

وقد اوضح الدكتور بهاء ناجي استشاري التغذية العلاجية، ان الانتظام على شرب منقوع الكزبرة قبل النوم له فوائد رائعة لجسم الانسان حيث ان شرب الكزبرة في وقت النوم يساهم في تحسين عملية الهضم والحد من انتفاخ البطن والتخلص من الغازات المزعجة.

كما اكد الدكتور بهاء ناجي على فعالية الكزبرة في تعزيز مناعة الجسم لكون الكزبرة من الاعشاب التي بها كمية من مضادات الاكسدة التي تمد الجسم بالقوة على مكافحة الجراثيم والفيروسات

وكشف ايضا استشاري التغذية العلاجية ان شرب الكزبرة قبل النوم يحد من خطر الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لكونها مساهمة في خفض الكوليسترول الضار في الدم

كما اكد على فعالية شرب الكزبرة قبل النوم في محاربة الارق صعوبة القدرة على النوم اثناء الليل لانها من الاعشاب الفعالة في الحد من معدل القلق والتوتر وتعزز الشعور بالاسترخاء اثناء الليل ولها مفعول طبيعي كمهدئ للاعصاب مما ينتج عنه نوم اكثر صحة

واوضح ناجي عن الفائدة الفصوى لشرب الكزبرة قبل النوم لللئين يعانون من الام المفاصل لانها لها قدرة ممتازة في الحد من الام المفاصل الشديدة خلال ساعات الليل ويرجع هذا الى المواد المضادة بها للالتهابات

كما بين فوائد شرب الكزبرة اثناء النوم لمرضى السكر لكفاءة هذا المشروب في ضبط مستويات السكر في الدم

كيف نعد منقوع الكزبرة بطريقة تحافظ على قيمته الغذائية

نقوم بنقع كزبرة طازجة او كبودرة مطحونة في ماء مغلي لبضع ساعات ثم نشربها بعد التصفية بحرص بالنسبة للتحلية كشف الدكتور ناجي ان للعسل افضل في التحلية من السكر للحفاظ على القيمة الغذائية للمشروب

طرق اخرى للتمتع بفوائد الكزبرة

اكل الكزبرة فقط او من خلال تقطيعيها في طبق السلطة

ضم الكزبرة المطحونة الى توابل المطبخ الخاصة باعداد الطعام

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