خلي بالك.. مشروبات الطاقة خطر على حياة أطفالك

مشروبات الطاقة.. أصبحت منتشرة بشكل كبير بين مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك الأطفال والمراهقين، رغم التحذيرات الصحية المتعلقة بتأثيراتها السلبية، وتحتوي هذه المشروبات على كميات كبيرة من الكافيين والسكر، بالإضافة إلى مكونات أخرى مثل التورين والجينسنغ، والتي قد تكون غير آمنة خاصة للأطفال.

الموجز يرصد عبر التقرير التالي، أضرار مشروبات الطاقة على الأطفال وطرق الوقاية والابتعاد عنها.

مشروبات الطاقة

يحذر العلماء من تناول الأطفال لمشروبات الطاقة إذ أنه قد يؤدي إلى أضرار صحية خطيرة على المدى القصير والطويل. الكافيين الموجود فيها يمكن أن يسبب اضطرابات في النوم، وزيادة في معدل ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم.

كما أن الكميات الكبيرة من السكر في مشروبات الطاقة قد تزيد من خطر الإصابة بالسمنة، وتسوس الأسنان، واضطرابات التمثيل الغذائي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي المكونات المنشطة إلى فرط النشاط والتوتر، مما يؤثر سلبًا على التركيز والأداء الدراسي.

ومن المخاطر الأكبر لـ مشروبات الطاقة، أن الأطفال قد يستهينون بالمخاطر الصحية لهذه المشروبات، خصوصًا مع التسويق المكثف لها الذي يستهدف الشباب من خلال إظهارها كوسيلة للحصول على طاقة وحيوية.

لذا، من المهم توعية الأطفال وأولياء الأمور بـ مخاطر مشروبات الطاقة، وتشجيعهم على استبدالها بمشروبات صحية مثل الماء أو العصائر الطبيعية، وحماية صحة الأطفال تتطلب قرارات واعية ومتابعة دقيقة للعادات الغذائية اليومية.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروبات الطاقة تحتوي على مواد مثل الكافيين والتورين والسكر، ويزعم أنها تحفز الجهاز العصبي عن طريق زيادة ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب مما يساعد على زيادة في النشاط على مدار اليوم.

ولهذا ينتقد فيليكس أوبرهوفر، طبيب قلب الأطفال في مستشفى LMU في ميونيخ، هذه المعلومة انطلاقا من مخرجات ونتائج الدراسات العلمية.

مشروبات الطاقة

كما علق المتحدث في تصريح لصحيفة تاجيسشاو الألمانية بضرورة تحذير الأطفال والشباب من تناول مشروبات الطاقة، خاصة إذا كانت هناك إصابة أو اشتباه بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل التهاب عضلة القلب، أو عيب خلقي فيه، أو ارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكري أو السمنة".

ووفقا لإرشادات الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA)، يمكن للأطفال والشباب تناول ثلاثة ملليغرامات من الكافيين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميا كحد أقصى. لكن علبة 250 مل من مشروب الطاقة، تحتوي في المتوسط على حوالي 80 ملليجرام من الكافيين.

أما إذا كان الشخص يستهلك الكثير من المشروبات الحلوة، فهناك خطر إصابته بعدم انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وتلف عضلة القلب، حسب أوبرهوفر، الذي أوضح أن استهلاك مشروبات الطاقة مع الكحول أو بالتزامن مع ممارسة الرياضة أو الإجهاد أمر خطير.

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