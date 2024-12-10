حلول سحرية لعلاج حبوب الوجه والحساسية بعد سن الثلاثين

حبوب الوجه بعد سن الثلاثين.. كلمات بحثية تراود العديد من الفتيات خاصة من بلغن سن الثلاثون فغالبا مايسبب توتر لعدد من النساء لأن الحساسية يعد نهاية مرحلة الشباب وتدنو من مراحل الكهولة وكبر السن اكثر واكثر.

و لكن من المشهور أن حب الشباب يبدأ من مرحلة المراهقة وفترة العشرينات وإذا كنت تعانين من الحبوب بعد تجاوز حاجز الثلاثين فغن موقع الموجز يرصد لكم السبب وطرق العلاج لتلك المشكلة خاصة التي تسبب الحساسية.

حبوب الوجه بعد سن الثلاثين

ويرجع السبب وراء انتشار الحبوب بعد سن الثلاثين التي تسبب الحساسية المفرطة ما يلي:

التغير في الهرمونات: حيث يحفز تقدم العمر عملية التغير قي الهرمونات او نتيجة عدة اسباب هرمونية اخرى كالحمل والانجاب او الدورة الشهرية او التبدلات الهرمونية نتيجة الفترة السابقة لانقطاع الدورة الشهرية وهذه التبدلات الجسدية قد ينتج عنها تعزيز انتاج الزيوت المغلقة للمسام وقد يسبب عنه انتشار الحبوب في الوجه

التوتر والضغوط النفسية: اذ ينتج عن التوتر الذي يصاحب المشاكل الخاصة والمهنية بعد التغيرات الجسدية والذي قد يكون احدها انتشار الحبوب في الوجه لكون التوتر من العوامل المحفزة لانتاج هرمون الكرتيزول المسبب للحبوب

نظام التغذية السيئ: الطعام ذي المحتوى العالي من الدهون او السكريات قد يساهم بشكل سلبي في صجة البشرة وانتشار الالتهابات وبالتالي انتشار حبوب الوجه

وضع كريمات ومنتجات عناية غير مناسبة للبشرة: قد تتبدل طبيعة بشرتك مع تقدمها في العمر فربما ما كانت تتفاعل معه في الماضي قد يضرها بشكل سلبي الان فتؤدي الى انتشار الالتهابات والحبوب وايضا انخفاض مستوى الرطوبة في البشرة

انخفاض ساعات النوم: ان النوم لساعات قليلة في اليوم ربما قد ينتج عنه اثار سلبية للبشرة وينشر حول الوجه كمية من الحبوب

مواجهة الشمس لساعات طويلة: ان البقاء تحت الشمس لساعات طويلة جدا قد يؤذي البشرة ويعرضها للعديد من المخاطر كارتفاع نسبة الحساسية و انتشار الالتهابات

الحساسية

علاج الحبوب في الوجه بعد الثلاثين

استخدام غسول ملطف للبشرة حسب نوعها وكالغسول الذي يحتوي مثل الصبار أو حمض الساليسيليك التي ترطب البشرة وتخفف من التهابها ملامسة البشرة لمقشر يحتوي أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs) أو حمض الساليسيليك للتخلص من الخلايا الميتة وتنقية المسام لوقايتها من خطر الانسداد اتباع نظام غذائي صحي :مثل الحد من تناول الاطعمة الغنية بالسكريات والكيبوهدرات وتعزز من انتاج الزيوت المحفزة لانتشار الحبوب والاكثار من تناول الاطعمة المغذية والغنية بالاوميغا 3 الأسماك الدهنية (السلمون، التونة)، بذور الكتان، والجوز والمساهمة في الحد من الالتهابات وتعزيز صحة البشرة بالاضافة الى شرب كميات عالية من الماء لابقاء البشرة رطبة ومرنة تناول العديد الاطعمة الغنية بفيتامين الف وسي والمعززة من صحة البشرة وتساهم للغاية في تجدد خلايا البشرة

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