روشتة قوية تساعد على التخلص من توتر الامتحانات .. تعرف على التفاصيل

الامتحانات مرحلة حاسمة في حياة الطلاب، وغالبًا ما يصاحبها شعور بالقلق والتوتر، هذا القلق قد يؤثر سلبًا على أداء الطالب وتركيزه، لذلك من المهم أن يقدم الأهل الدعم والمساعدة لأبنائهم للتغلب على هذا القلق.

كيف تساعد ابنك للتخلص من توتر الامتحانات

ويطرح موقع "الموجز" خطوات عملية لمساعدة الأبناء على التغلب على التوتر في الامتحانات بالتزامن مع اقتراب عقد امتحانات منتصف العام .

تقديم الدعم العملي

ساعد ابنك على تنظيم وقته وتحديد الأولويات في المذاكرة استعدادا للامتحانات، وخصص له وقتًا للمراجعة معه، وشرح أي نقاط غامضة، تأكد من حصول ابنك على تغذية صحية كافية، حيث يؤثر الغذاء بشكل كبير على التركيز والطاقة.

تخلص الأبناء من التوتر

الاستماع اليهم

ومن اجل التخلص من قلق امتخانات منتصف العام ، استمع إلى مخاوفهم خصص وقتًا للاستماع إلى ابنك حول الامتحان، واسمح له بالتعبير عن مشاعره بحرية دون مقاطعة، تعاطف مع مشاعره أظهر له أنك تفهم شعوره بالقلق وأن هذا الشعور طبيعي، واستخدم لغة حديث بينكم تكون إيجابية شجعه على التحدث عن مخاوفه وركز على جوانب القوة لديه.

شجعه

حتي تستطيع السيطرة على قلق الامنتحانات لدى الاطفال، يجب عليك تشجعه على التفكير الإيجابي في الامتحانات علمه كيفية التفكير الإيجابي وتحويل الأفكار السلبية إلى إيجابية، ساعده على تحديد أهداف واقعية وقابلة للتحقيق، وتشجيعه على الاحتفال بنجاحاته الصغيرة.

خلق بيئة هادئة للدراسة

كما أن تخصيص مكانًا هادئًا ومريحًا للدراسة و الامتحانات، بعيدًا عن المشتتات، يساعد في السيطرة على التوتر في الامتحانات، بالإضافة إلى ضرورة تحديد جدولًا زمنيًا للدراسة يساعد ابنك على فترات راحة قصيرة بين فترات المذاكرة، وشجعه على ممارسة الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل.

تخلص الأبناء من التوتر

تجنب الضغط الزائد

ومن الامور الهامة التي يجب اتباعها من اجل السيطرة على التوتر في الامتحانات يجب عليك ضرورة تجنب مقارنة ابنك بغيره من الطلاب، فهذا يزيد من شعوره بالضغط، وكن صبورًا ومتفهمًا مع ابنك، واعلم أن كل طفل يختلف عن الآخر، وحاول خلق جو من المرح والاسترخاء في المنزل، لتخفيف التوتر.



تخلص الأبناء من التوتر

حافظ على مشاعرهم

وأخيرا لابد من تخصيص وقتًا يوميًا للاستماع إلى أبنائك دون مقاطعة أو تشتيت، استخدم لغة جسدية تدل على اهتمامك، مثل النظر في عيونهم وإيماء رأسك، وأعطاهم كامل الثقة بأنفسهم، سوف يساعد ءلك في السيطرة على توتر ابنك في الامتحانات.

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