نصائح فعّالة للوقاية من التهابات الأذن في الشتاء

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يعاني البعض من التهابات الأذن المزعجة التي قد تؤثر على الحياة اليومية، وللوقاية من هذه المشكلة الشائعة، يمكن اتباع عدد من النصائح الصحية والفعّالة التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بهذه الالتهابات، كما أوضحها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، ويعرضها موقع الموجز.

أهم النصائح للوقاية من التهابات الأذن في الشتاء

1. الحصول على اللقاحات الضرورية

تعد لقاحات الإنفلونزا ولقاح المكورات الرئوية من الوسائل الوقائية المهمة، حيث تحمي من البكتيريا العقدية الرئوية، أحد أبرز أسباب التهابات الأذن الوسطى.

2. تجنب التدخين

الابتعاد عن التدخين المباشر أو السلبي يلعب دورًا كبيرًا في تقليل مخاطر الإصابة بالتهابات الأذن.

3. استشارة الطبيب عند استخدام المضادات الحيوية

علاج التهابات الأذن الوسطى بالمضادات الحيوية يجب أن يتم تحت إشراف طبي، خاصة في الحالات الشديدة أو الالتهابات التي تستمر لأكثر من 2-3 أيام.

4. العلاج المنزلي للحالات الخفيفة

في بعض الحالات البسيطة، يمكن للطبيب أن يوصي بالانتظار قبل استخدام المضادات الحيوية مع تخفيف الأعراض بالأدوية المتاحة دون وصفة طبية.

عادات صحية لحماية الأذن من الالتهابات

5. شرب السوائل بانتظام

يساعد تناول كميات كافية من الماء والسوائل على تعزيز مناعة الجسم ومواجهة العدوى.

6. تجنب نزلات البرد

حماية الجسم من نزلات البرد ضرورية، لأن الفيروسات المرتبطة بالبرد قد تسبب التهابات الأذن الوسطى.

7. استخدام سدادات الأذن

أثناء السباحة أو ممارسة الرياضات المائية، يوصى باستخدام سدادات الأذن لمنع دخول الماء الذي قد يسبب الالتهاب.

8. تجفيف الأذن بعد الاستحمام

يمكن استخدام مجفف الشعر للتأكد من جفاف الأذن بالكامل بعد الاستحمام لتجنب تراكم الماء داخل الأذن.

9. الابتعاد عن حك الأذنين

حك الأذنين قد يتسبب في تهيج الجلد أو انتقال العدوى، لذا يفضل تجنبه.

الوقاية تبدأ بالاهتمام

من خلال هذه الخطوات البسيطة، يمكن تقليل خطر الإصابة بالتهابات الأذن المزعجة خلال فصل الشتاء، إذا كنت تعاني من أعراض حادة، يفضل زيارة الطبيب لتلقي العلاج المناسب.

اقرأ أيضًا:

فوائد ورق الجوافة في فصل الشتاء.. لمرضى الضغط



لماذا نصاب بالمرض أكثر في الشتاء؟.. عوامل تأثير الطقس على صحتنا

