تريد خفض وزنك خلال الشتاء ؟.. تجنب هذه العادات الـ 5

خلال فصل الشتاء يعاني الكثير من زيادة الوزن الزائد حيث ان من المشهور عن فصل الشتاء هو تعزيزه للشهية داخل الجسم وخاصة خلال ساعات الليل حيث تزداد الشهية في الغالب الى العديد من الاطعمة ذات السعرات الحرارية العالية كالمعجنات والحلوى والمقرمشات ذات الدهون المشبعة لكن مالحل في هذه المشكلة يقدم لكم الموجز الطرق المثلى لحلها

عادات يجب تجنبها اثناء الشتاء

لا تتناول عشاء متخم بالدهون والسعرات الحرارية العالية :تزداد معدل مواجهة الجسم لخطر الزيادة في الوزن بالاضافة الى بعض الاضطرابات في الجهاز الهضمي

عدم تناول قدر كافي من الالياف الغذائية في وجبة العشاء:كتناول الخضراوات والفواكه اذ ان الالياف الغذائية تساهم بشكل فعال في الحدمن مستوى الشهية المرتفع في الليل مما يحد من حطر السمنة ايضا

الايواء الى الفراش فور تناول العشاء :ان الذهاب للفراش للنوم عقب تناول وجبة العشاء مباشرة من الافعال الخاطئة خاصة خلال الشتاء اذا تعرضك لخطر السمنة فمن الافضل البقاء يقظا لمدة لاتزد عن الساعتين ولا تقل عن الساعة قبل الخلود للنوم

تاخير مواعيد النوم من اجل السهر :الافراد الممارسون لعادة السهر لساعات متاخرة من الليل مهددون بمواجهة مشكلة السمنة ان النوم لساعات قليلة فقط يعزز من شعور الجوع لدى الجسم مما ينتج عنه تناول كميات كبيرة من الطعام

تجنب ممارسة التمارين الرياضية خلال الليل :البرودة القارسة في فصل الشتاء خاصة خلال ساعات الليل تبعد الكثيرين عن ممارسة الرياضة اثناء الليل او نتيجة لشعورهم بالارهاق بعد نهار العمل الطويل بالاضافة الى المبالغة في تناول الطعام لذا ينصح بالابتعاد عن الجلوس لفترات طويلة وممارسة تمارين بسيطة كالمشي على سبيل المثال

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