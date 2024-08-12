ضار ويسبب السمنة.. احذر من الجوع العاطفي



الجوع العاطفي هو الحاجة إلى تناول الطعام استجابة لمشاعر معينة مثل التوتر، الحزن، أو الملل، بدلاً من الجوع الفعلي الناتج عن نقص العناصر الغذائية. يترافق الجوع العاطفي مع محاولة تناول الطعام كوسيلة لتخفيف أو التعامل مع المشاعر السلبية. لذلك يكون ضاراً بالجسم ويتسبب في العديد من الأمراض مثل السمنة.

علامات الجوع العاطفي

1. الاشتياق إلى الأطعمة غير الصحية: رغبة قوية في تناول الأطعمة الغنية بالسكر أو الدهون، مثل الحلويات أو الوجبات السريعة، بدلاً من الأطعمة الصحية.

الجوع العاطفي

2. تناول الطعام عند الشعور بالملل أو الحزن: تناول الطعام ليس بسبب الجوع الفعلي، بل كوسيلة للتعامل مع مشاعر الملل أو الحزن.

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3. الإنهاء من تناول الطعام دون الشعور بالشبع: قد تستمر في تناول الطعام حتى بعد الشعور بالشبع، حيث يكون الدافع هو الحاجة العاطفية وليس الجوع الحقيقي.

4. تناول الطعام بسرعة: تناول الطعام بسرعة كبيرة دون الانتباه إلى النكهة أو الإحساس بالشبع، مما يؤدي إلى الإفراط في الأكل.

5. الشعور بالذنب بعد الأكل: بعد تناول الطعام، قد تشعر بالذنب أو الندم بسبب تناول كميات كبيرة من الطعام، خاصة إذا كنت تعرف أنك لم تكن جائعاً بالفعل.

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6. تكرار الأكل في أوقات محددة: قد تجد نفسك تتناول الطعام في أوقات معينة من اليوم بشكل متكرر، مثل بعد العمل أو قبل النوم، وهو نمط غير مرتبط بالجوع الطبيعي.

7. تجاهل الإشارات الطبيعية للجوع: تجاهل العلامات الطبيعية للجوع واتباع عادات الأكل التي تتعلق بالاستجابة العاطفية بدلاً من الجسدية.

إذا كنت تعاني من الجوع العاطفي بشكل متكرر، قد يكون من المفيد البحث عن استراتيجيات لإدارة المشاعر، مثل ممارسة الرياضة، التأمل، أو التحدث إلى أخصائي نفسي.