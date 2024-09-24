خطوات يتبعها الآباء لـ حماية الأبناء من التطرف.. نصائح مهمة

حماية الأبناء من التطرف.. تشكل العلاقة بين الوالدين والأطفال الأساس للحفاظ على سلامتهم ودعم نموهم الاجتماعي وتحصيلهم التعليمي، وقد تكون تربية الأبناء مهمة صعبة، حيث أن الحفاظ على علاقة إيجابية أمرًا صعبًا في بعض الأحيان مع نمو الأطفال وتطورهم وسعيهم إلى اكتساب هوية قد تختلف عن هوية أسرهم. ولكن بعدة طرق يمكن للأباء إخراج أبناء ذات هوية منضبطة.

حماية الأبناء من التطرف

مع نمو الاطفال، يتعين على الأباء اتخاذ خطوات مختلفة لضمان سلامتهم. حيث في الآونة الأخيرة، تم إقناع عدد من الفتيات والفتيان بمعارضة رغبات أسرهم ومغادرة البلاد، الأمر الذي قد يعرضهم لخطر شديد

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لماذا قد ينجذب الشاب نحو الأفكار المتطرفة؟

هناك العديد من الاسباب التي قد تكون سبب في انجذاب الشباب وراء هذه الأفكار، ويقدمها لكم موقع الموجز، وجاءت كالتالي:ـ

قد يبحثون عن إجابات لأسئلة حول الهوية والإيمان والانتماء

قد يكونون مدفوعين بالرغبة في "المغامرة" والإثارة

قد يكونون مدفوعين بالحاجة إلى رفع احترامهم لذاتهم وتعزيز "مصداقيتهم في الشارع"

قد ينجذبون إلى مجموعة أو فرد يمكنه تقديم الهوية والشبكة الاجتماعية والدعم

قد يتأثرون بالأحداث العالمية والشعور بالظلم مما يؤدي إلى الحاجة إلى إحداث فرق.

ما الذي يجعل الطفل عرضة للتطرف؟

السوشيال ميديا

توفر شبكة الإنترنت الترفيه والاتصال والتفاعل،وقد يحتاج الأطفال إلى قضاء الكثير من الوقت على الإنترنت أثناء الدراسة، وقد يستخدمون أيضًا مواقع التواصل الاجتماعي والمراسلة الأخرى مثل فيسبوك ويتيوب وإكس وانستغرام، وواتساب.

قد تكون هذه أدوات مفيدة، ولكننا بحاجة إلى أن ندرك أن هناك برامج وشبكات قوية تستخدم هذه القنوات الإعلامية للوصول إلى الشباب ويمكنها توصيل رسائل متطرفة.

التفاعل

قد يظهر الشباب المعرضون للخطر سلوكًا منفتحًا، ويبدأون في الوقوع في المشاكل بالمدرسة أو الشوارع، والاختلاط مع أطفال آخرين يتصرفون بشكل سيئ، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا.

في بعض الأحيان قد يشجع الأشخاص المعرضون للخطر على عدم لفت الانتباه إليهم من خلال الأشخاص الذين يتواصلون معهم.

وكجزء من بعض أشكال التطرف، قد يشعر الآباء بأن سلوك أطفالهم يبدو وكأنه يتحسن.

وقد يصبح الأطفال أكثر هدوءًا وجدية بشأن دراستهم، وقد يرتدون ملابس أكثر احتشامًا ويختلطون بمجموعة من الأشخاص الذين يبدو أنهم يتصرفون بشكل أفضل من أصدقائهم السابقين.

التلفزيون ووسائل الإعلام

تقدم وسائل الإعلام وجهة نظر حول الشؤون العالمية، ومع ذلك، فإن هذه الرؤية غالبًا ما تكون بسيطة للغاية للأحداث التي هي في الواقع معقدة للغاية.

وبالتالي، قد لا يفهم الأطفال الموقف بشكل كامل أو يقدرون المخاطر التي تنطوي عليها وجهات نظر بعض المجموعات.

كيف تعرف الشخص المتطرف؟

تغيرات خارجة عن الشخصية في الملابس والسلوك والعلاقات مع الأقران

سلوك سري

فقدان الاهتمام بالأصدقاء والأنشطة

إظهار التعاطف مع القضايا المتطرفة

تمجيد العنف

حيازة أدبيات غير قانونية أو متطرفة

الترويج لرسائل مماثلة لتلك التي تنشرها المنظمات غير القانونية مثل "المسلمون ضد الحروب الصليبية" أو غيرها من الجماعات المتطرفة غير المحظورة .



حماية الأبناء من التطرف

كيف يمكن للوالدين دعم الأطفال والشباب للبقاء آمنين؟

اعرف مكان طفلك ومع من هو وتأكد من ذلك بنفسك.

تعرف على أصدقاء طفلك وعائلاتهم.

حافظ على خطوط الاتصال مفتوحة، واستمع إلى طفلك وتحدث معه حول اهتماماته.

شجعهم على القيام بأنشطة إيجابية مع المجموعات المحلية التي يمكنك الوثوق بها.

تحدث مع طفلك عما يراه على التلفزيون أو الإنترنت واشرح له أن ما يراه أو يقرأه قد لا يكون الصورة الكاملة.

السماح وتشجيع المناقشة والتساؤل حول الأحداث المحلية والعالمية ومساعدتهم على رؤية وجهات نظر مختلفة.

شجع طفلك على إظهار الاهتمام بالمجتمع المحلي وإظهار الاحترام للأشخاص من جميع الأديان والخلفيات.

ساعد طفلك على فهم مخاطر الانخراط في مواقف قد لا يكون لديه معلومات كاملة عنها.

علمهم أن التعبير عن وجهات نظر قوية ومحاولة تغيير الأمور للأفضل أمر جيد ولكن لا ينبغي لهم.

اتخاذ إجراءات عنيفة ضد الآخرين أو دعم أولئك الذين يفعلون ذلك.

كن على دراية بنشاط طفلك عبر الإنترنت وقم بتحديث معلوماتك الخاصة.

تعرف على مواقع التواصل الاجتماعي والمراسلة التي يستخدمها طفلك.

ذكّر طفلك بأن الأشخاص الذين يتواصل معهم عبر الإنترنت قد يتظاهرون بأنهم شخص آخر أو يخبرونه بأشياء غير صحيحة.

اشرح لهم أن أي شخص يطلب منهم إخفاء الأسرار عن عائلاتهم أو معلميهم من المحتمل أن يحاول إيذاءهم أو تعريضهم للخطر.

إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن تأثر طفلك بأشخاص آخرين، فاحصل على المساعدة - تحدث إلى شخص يمكنك الثقة به، قد يكون إمامك أو أفراد عائلتك المقربين مثل أبناء العم الذين قد يكونون أقرانًا لأطفالك أو مساعدة خارجية.

إذا شعرت بوجود خطر مغادرة الطفل للبلاد، ففكر في الاحتياطات التي يمكنك اتخاذها لمنع السفر.

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