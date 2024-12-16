كل ما تريد معرفته.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

مع اقتراب موعد انعقاد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الأول تشهد محركات البحث زيادة ملحوظة من قبل أولاياء الأمور والطلبة، حيث يتطلع المهتمين بالأمر إلى معرفة التفاصيل الدقيقة لمواعيد الامتحانات والمواد الدراسية، لذا يوضح الموجز في السطور التالية جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025.

موعد انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم رسميًا أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي للترم الأول ستنطلق في يوم 18 يناير 2025.

وأشارت الوزارة في بيانها أن الامتحانات ستستمر حتى 23 يناير 2025، ولفتت التعليم إلى أن الجدول الزمني يأتي ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، والتي تم الإعلان عنها مسبقًا.

طلاب

امتحانات المواد الخاصة والمستوى الرفيع

وبحسب وزارة التربية والتعليم فإنه بالإضافة إلى الامتحانات الأساسية، ستشهد الفترة التي تسبق الامتحانات الرئيسية عقد امتحانات للمواد التالية:

- مواد المستوى الرفيع في المدارس الرسمية لغات والخاصة.

- المواد التي لا تدخل في المجموع الكلي.

- المواد العملية، ويتم تحديدها بشكل منفصل.

ويذكر أن أشارت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من هذه التوزيعة للامتحانات يهدف لضمان سيرها ولتخفيف الضغط على طلاب المرحلة.

وبحسب الخطة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإنه بعد انتهاء امتحانات الترم الأول، سيحصل الطلاب على إجازة نصف العام التي تبدأ في 25 يناير 2025 وتستمر حتى 6 فبراير 2025.

نصائح للطلاب للحصول على أكبر مجموع

يمكن للطلاب الحصول على أعلى الدرجات في امتحانات الترم الأول وذلك من خلال اتباع هذه التعليمات والاستمرار عليها:

- التخطيط الجيد ووضع خطة منظمة وعدم الإهمام فيها.

- الحصول على قسط كاف من الراحة وتناول طعام صحي والبعد عن الأطعمة السريعة والجاهزة.

- حل جميع الامتحانات للأعوام السابقة، فهي تدرب الطالب على شكل الامتحانات وطريقة حلها.

- اللجوء لمدرس المادة حال وجود صعوبة في فهم مسألة أو سؤال.

- عدم الاستسلام للتوتر والاستعانة بالله.

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