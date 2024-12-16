شاي البابونج.. كنز طبيعي لفوائد صحية متعددة تعرف عليها

شاي البابونج أو "كاموميل" يُعتبر من أقدم المشروبات الطبيعية التي استخدمتها الثقافات المختلفة لخصائصه العلاجية، إذ يحتوي على مجموعة من المركبات الفعّالة التي تُعزز الصحة العامة.

ويقدم موقع الموجز، فوائد شاي البابونج للجسم على النحو التالي..

1. تخفيف أعراض الدورة الشهرية

يُعرف شاي البابونج بخصائصه المضادة للالتهاب والتشنجات، مما يُساهم في تخفيف التقلصات والآلام المرتبطة بفترة الدورة الشهرية، كما أنه يُساعد في تقليل التوتر والقلق المصاحب لمتلازمة ما قبل الحيض (PMS)، وفقًا لدراسات طبية متعددة.

2. تحسين مستويات السكر في الدم

تشير الأبحاث إلى أن شاي البابونج يمكن أن يُخفض مستويات السكر لدى مرضى السكري، بفضل تأثيره على المؤشرات الجلايسيمية وتقليله للإجهاد التأكسدي، ولكن يُعتبر مكملًا ولا يُغني عن العلاج الدوائي.

3. الوقاية من هشاشة العظام

تُعد هشاشة العظام من المشكلات الصحية الشائعة لدى كبار السن، وقد كشفت الأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في شاي البابونج تُساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، ما يُساهم في الحفاظ على كثافة العظام ومنع فقدانها.

4. تقليل الالتهابات

يحتوي شاي البابونج على مركبات طبيعية تُقلل الالتهاب المزمن، الذي يُعتبر سببًا أساسيًا للعديد من الأمراض مثل اضطرابات الجهاز الهضمي وآلام المفاصل وحتى بعض الأمراض النفسية كالاكتئاب.

5. دعم مكافحة السرطان

تشير الدراسات المعملية إلى أن مركبات شاي البابونج قد تُساعد في إبطاء نمو بعض أنواع الخلايا السرطانية مثل سرطان الدم والكبد وعنق الرحم، ومع ذلك، تحتاج هذه النتائج إلى مزيد من الأبحاث السريرية للتأكد من فعاليتها.

6. تحسين جودة النوم والاسترخاء

إذا كنت تُعاني من الأرق أو القلق، فإن شاي البابونج يُعتبر اختيارًا مثاليًا، حيث أظهرت الدراسات أن تناول شاي البابونج بانتظام يُساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم.

7. تخفيف أعراض البرد

رغم قلة الأدلة العلمية، إلا أن شاي البابونج يُستخدم شعبيًا لتخفيف أعراض نزلات البرد، مثل التهابات الحلق وتحسين المناعة.

8. تعزيز صحة الجلد

بفضل خصائصه المضادة للالتهاب والبكتيريا، يُعتبر شاي البابونج علاجًا طبيعيًا لمشكلات البشرة مثل حب الشباب والجفاف، كما يُستخدم في صناعة مستحضرات التجميل المختلفة.

زهرة البابونج

محاذير استهلاك شاي البابونج

رغم فوائد شاي البابونج المتعددة، إلا أن استهلاكه يتطلب الحذر في الحالات التي يستعرضها الموجز، في السطور التالية..

الحساسية للنباتات من عائلة Asteraceae، قد يُسبب البابونج تفاعلات تحسسية لدى البعض.

فترة الحمل، يُفضل تجنبه لتقليل أي مخاطر محتملة.

التداخل مع الأدوية، قد يؤثر البابونج على فعالية بعض الأدوية، لذا من الأفضل استشارة الطبيب.

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