7 فوائد لن تصدقهاعندما تشرب هذا المشروب كل صباح ...تعرف عليه

ليس من المعروف لدى الكثيرين ان عاداتنا خلال الساعات الاولى من استيقاظنا تؤثر على مسار يومنا وربما حياتنا بأكملها فيقال دوما ان البركة في البكور وان اهم وجبة هي وجبة الفطور لكن هناك مشروب مجرد شربه يمدك بالعديد من الفوائد المذهلة خلال الصباح الا وهو الحلبة

فوائد الحلبة

اصدرت دراسة في المجلة الدولية لبحوث الفيتامينات والتغذية ونشرت عنها تقرير جريدة Times Of India عن 7 فوائد مذهلة لمشروب الحلبة خاصة عند شربه في الصباح الباكر يستعرضها لكم الموجز

فعال في انقاص الوزن :الحلبة من المشروبات الفعالة في تنقيص الوزن بفضل احتوائها عناصر غذائية مساهمة في الحد من الشهية المفتوحة وتنشط عملية الحرق في الجسم لتحصل على جسم رشيق بشكل اسرع بالاضافة الى قدرتها على تحسين التمثيل الغذائي الحصول على بشرة اكثر صحة : اذ ان الحلبة وقيمتها الغذائية تتضمن مضادات الاكسدة المقوية لصحة البشرة والحد من انتشار حب الشباب بالاضافة الى ابطاء انتشارها في البشرة بالاضافة الى قدرة الحلبة على توحيد لون البشرة معزز لعملية الهضم :للحلبة خصائص معالجة لمشاكل الامعاء كعلاح الامساك او الانتفاخ او الحموضة ضبط نسبة السكر في الدم :تشتهتر الجلبة بتميز مبهر في الاقدرة على ضبط معدلات السكر في الدم لاشتمال قيمتها الغذائية على الالياف بالاضافة الى قدرتها على تعطيل امتصاص السكر الزائد في مجرى الدم بالاضافة الى استطاعتها ضبط مستوى الجلوكوز وتنظيم معدلات السكر في الدم وبحسب مانشر في موقع phytotherapy research الحلبة تعزز من انتشار الانسولين في الجسم والحد من نسب السكر العالية في الدم

مطهر للجسم من السموم :لمشؤوب الحلبة خصائص تسرع من عملية اخراج الجسم من السموم الضارة بالاضافة الى قدرة مضادات الاكسدة الى تقوية لبكبد امام كل ما يضره ضبط التوازن الهرموني :مشروب الحلبة من المشروبات التي تتمتع بفوائد عديدة لكن للنساء بشكل خاص لكونه من المشروبات التي تحتوي على فيستروجين المهدئ لالام الدورة الشهرية معزز لنشاط الجسم :على غرار الشاي والقهوة يمكن للحلبة ان تمدك بالقوة والنشاط لاستكمال يومك لكن بدون الاعتماد على مادة الكافيين الضارة

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