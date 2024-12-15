فوائد تناول البيض لصحة الدماغ.. دراسات حديثة تكشف تأثيراته الإيجابية

يعد البيض من الأطعمة الأساسية في المائدة المصرية، وذلك بفضل مذاقه الشهي وفوائده المتعددة للجسم، ولكن ما قد يجهله البعض هو أن البيض يحمل فوائد خاصة لصحة الدماغ، وفي السطور التالية، يستعرض الموجز، بعض الفوائد التي يقدمها البيض لصحة الدماغ، كما ورد في دراسة نشرها موقع "Healthshots".

البيض وتعزيز الذكاء والحفاظ على القدرات العقلية

أظهرت دراسة حديثة أن تناول البيض يمكن أن يعزز من حدة الدماغ، حيث أشار الباحثون إلى أن البيض قد يكون فعالًا في منع التدهور المعرفي المرتبط بالعمر، كما يساعد في تحسين الذاكرة والقدرة على التفكير.

وتوضح الدراسة أن تناول البيض يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص للنساء الأكبر سنًا، حيث يساهم في تحسين الذاكرة الدلالية والأداء التنفيذي للدماغ مثل ضبط النفس والمرونة العقلية، ومع ذلك، لم تدعي الدراسة أن البيض يحسن الصحة الدماغية بشكل عام، بل يساهم في تحسين بعض الوظائف العقلية.

البيض

دراسة علمية تؤكد فوائد البيض في محاربة التدهور الإدراكي

وفقًا لدراسة نشرتها مجلة "Nutrients"، تناول البيض قد يساعد في السيطرة على التدهور الإدراكي، حيث ثبت أن زيادة استهلاك البيض يؤدي إلى تحسين الأداء الإدراكي لدى الأفراد مع تقدمهم في السن.

تم إجراء الدراسة على 890 شخصًا بالغًا، تتراوح أعمارهم بين 55 عامًا وأكثر، حيث تم مراقبة استهلاكهم للبيض بين عامي 1988 و1991 من خلال استبيانات عن تكرار تناول الطعام، هذا بالإضافة إلى ذلك، تم تقييم أداء المشاركين الإدراكي من خلال اختبارات لتحديد مهاراتهم في اللغة، الانتباه، التذكر، والمرونة العقلية.

العلاقة بين استهلاك البيض والأداء العقلي

كانت هناك اختلافات واضحة في استهلاك البيض بين الرجال والنساء المشاركين في الدراسة، وجد أن الرجال يأكلون البيض بشكل أكبر من النساء، حيث يتناول البعض منهم البيض عدة مرات في الأسبوع، بينما تستهلك النساء البيض بشكل أقل، على سبيل المثال، تناول الرجال البيض بمعدل مرتين إلى أربع مرات أسبوعيًا، بينما كانت النساء تتناول البيض مرة إلى ثلاث مرات في الشهر.

أظهرت نتائج الدراسة أن الرجال كانوا أكثر تناولًا للبيض من النساء بنسبة ملحوظة، حيث أفاد 14% من الرجال و16.5% من النساء أنهم لا يتناولون البيض أبدًا، بالمقابل، كان 7% من الرجال و3.8% من النساء يستهلكون البيض أكثر من خمس مرات في الأسبوع.

أهمية إدراج البيض في النظام الغذائي

تشير نتائج الدراسة إلى أن تناول البيض يمكن أن يساهم في تعزيز الوظائف العقلية لدى الأفراد مع تقدمهم في العمر، كما يؤكد الباحثون على أهمية إدخال البيض بشكل منتظم في النظام الغذائي لتحسين الأداء العقلي والحفاظ على الصحة الدماغية

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