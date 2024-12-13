فوائد شوربة الدجاج بالشعير الصحية وكيفية عملها

شوربة الدجاج بالشعير تعبتر من الوجبات التقليدية في العديد من الثقافات، ورغم الفوائدة الكثيرة ومذاقها الرائع إلا أن معظم الناس في مصر لا يعرفون طريقة تحضيرها، لذا يوضح الموجز في السطور التالية طريقة إعداد شوربة الدجاج بالشعير.

مكونات شوربة الدجاج بالشعير

تحتاج وصفة شوربة الدجاج بالشعير المكونات التالية:



بصل مقطع قطع صغيرة، وطماطم مقطعة قطع صغيرة 2 جزرة مبشورة، صدور دجاج مقطعة، 4 مكعبات مرق دجاج.

وتحتاج الوصفة كذلك ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، نصف ملعقة صغيرة هيل، نصف ملعقة صغيرة قرفة، 5 فصوص ثوم مهروس قطعة صغيرة من الزبدة، كوبان من الشعير المذوب في الماء.

شوربة الدجاج بالشعير

طريقة تحضير شوربة الشعير بالدجاج

أحضري وعاء وضعي فيه قطعة الزبدة واتركيها حتى تسيح علة النار، ثم ضيفي البصل والجزر والطماطم مع البصل والملح والفلفل الأسود وقومي بالتقليب المستمر حتى تذبل الخضراوات ثم ضعي 2 لتر من الماء.

واتركي الماء حتي يغلي ثم أضيفي قطع الدجاج ومكعبات المرق إلى الماء المغلي واتركيها على نار هادئة حتى ينضج الدجاج تمامًا.

بعد نضج الدجاج قومي بإضافة باقي المكونات من العيل والقرفة والشعير ثم اتركي المكونات على النار حتى يصبح القوام أثقل، وتقدم الشوربة ساخنة مع الخبز المحمص وقطع الليمون.

فوائد شوربة الدجاج بالشعير

لشوربة الدجاج بالشعير العديد من الفوائد لاحتوائها على الكثير من العناصر فالدجاج مثلا يعتبر مصدرًا غنيًا بالبروتين، والذي يساعد على بناء وإصلاح الأنسجة.

والشعير من الحبوب الكاملة الذي يعزز من صحة المناعة ويحتوي على الألياف الذي يحسن من صحة الجهاز الهضمي.

الخضروات والتي توفر الكثير من الفيتامينات المهمة للجسم مثل الجزر والطماطم، والبصل.

للشعير الكثير من الفوائد وهي:

1. تحسين صحة الجهاز الهضمي

2. خفض مستوى الكوليسترول

3. تنظيم مستويات السكر في الدم

4. تعزيز صحة القلب

5. تعزيز المناعة

6. إنقاص الوزن

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