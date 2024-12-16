يقومي العظام و يساعد على الاسترخاء.. أفضل طريقة لتحضير السحلب في المنزل

يعتبر السحلب من المشروبات الشتوية الدافئة، وهو من المشروبات الشهرية في العديد من الدول وخاصة الشرق الأوسط، ويبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير السحلب، وهذا ما سيوضحه الموجز في السطور التالية.

يتميز السحلب بأن ذو قوام كريمي وطعم رائع ويتم تحضيره من جذور نبات السحلب، والتي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة.

ما هي المكونات الأساسية لتحضير السحلب؟

السحلب عبارة عن نشا مستخرج من جذور نبات الحلب، وبفضل إضافة الحليب كامل الدسم له للحصول على القوام الكريمي المفضل لعاشقي السحلب، ويضاف للسحلب سكر حسب المذاق للتحلية، وكذلك ماء الظهر لإضافة نكهة عطرية، ويضاف الماء لإذابة المسحوق، ويضاف المكسرات للتزيين.

طريقة تحضير السحلب

خطوات تحضير السحلب

طريقة تحضير السحلب، تعتبر أول خطوة لتحضير السحلب هي إذابة المسحوق وذلك عن طريق وضع كمية مناسبة في وعاء صغير، ثم أضيفي كمية قليلة من الماء البارد.

قومي بخلط السحلب حتى تمام الذوبان والتأكد من عدم وجود أي تكلات، ثم ضعي الحليب في قدر على نار متوسطة واتركه حتى يصبح دافئًا.

قوي بأضافة خليط السحلب المذاب تدريجيًا إلى الحليب الساخن مع التحريك المستمر باستخدام مضرب يدوي أو خفاقة، ثم استمري في التحريك حتى يمتزج المزيج جيدًا ويصبح قوامه سميكًا، ثم قومي بأضافة السكر وماء الزهر إلى الخليط واخلط جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.

ضعي السحلب الساخن في أكواب التقديم، وزيني السحلب بالمكسرات وجوز الهند حسب الرغبة.

نصائح لتحضير سحلب مثالي بقوام مثالي

التحريك المستمر لمكون السحلب أثناء إضافة المكونات ورفعة على النار يجعل المشروب الدافيء ذو قوام متجانس وبدون أي تكتلات.

تهدئة النار عند إضافة السحلب وتقليل درجة الحرارة للوصول لأفضل نتيجة.

ضع كميات حسب الرغبة للوصول للقوام المفضل.

هناك نكهات مختلفة من السحلب مثل القرفة أو الهيل لإضافة لمسة مختلفة لا تتردد في تجربتها والاستمتاع بالمذاق الجديد.

ما هي فوائد السحلب؟

يعتبر السحلب مصدر للطاقة، كما أنه غني بالكالسيوم، ومضاد للأكسدة ومهدئ للأعصاب ويساعد على الاسترخاء.

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