ضوء أخضر لقرض بـ 2 مليار دولار.. كواليس جلسة وزير المالية أمام البرلمان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مناقشات هامة مع أحمد كجوك، وزير المالية، حيث استعرض الوزير تفاصيل اتفاقية القرض الجديد بقيمة 2 مليار دولار، فالجلسة كشفت عن استراتيجية الحكومة في إدارة الدين الخارجي وخفض الأعباء المالية، مع توضيح كيفية التعامل مع القروض الدولية في إطار الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

سداد ديون يفوق حجم الاقتراض

رسائل الطمأنة كانت واضحة في حديث وزير المالية، الذي أكد أن إجمالي ما تم سداده من ديون يفوق حجم الاقتراض، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بسداد حوالي 7.5 مليار دولار مقابل اقتراض 5.5 مليار دولار فقط، مما يعكس نجاح الحكومة في تقليل عبء الديون الخارجية.

قرض جديد بـ 2 مليار دولار

الوزير كشف أيضًا عن كواليس التفاوض بشأن القرض، مؤكدًا أن العرض الأولي كان بقيمة أكبر، لكن الحكومة اختارت تقليص المبلغ إلى 2 مليار دولار فقط، مما يعكس حرص الدولة على ترشيد الاقتراض وفقًا للاحتياجات الفعلية للاقتصاد المصري.

وفي رسالة طمأنة صريحة، قال وزير المالية: بطمن الجميع.. ديون مصر بتقل ومش بتزيد زى ما بيقول البعض، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتحقيق مزيد من الخفض في الدين الخارجي خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن توازن السياسة المالية يتطلب توفير احتياجات الدولة من مستلزمات الإنتاج مع السعي المستمر لتقليل حجم الدين.

تأتي هذه التصريحات في ظل حرص الدولة على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتوضيح الحقائق بشأن حجم الدين الخارجي، بما يساهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات الأجنبية.

البرلمان يعطي الضوء الأخضر

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، وتأتي الاتفاقية بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، بنك ستاندرد تشارترد، بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، وعدد من المؤسسات المالية الأخرى.

الجلسة شهدت مناقشة تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 الخاص باتفاقية التسهيلات التجارية. وقد أكد الدكتور حنفي جبالي أهمية الاتفاقية في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار المالي.

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