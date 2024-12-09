وزير المالية يعلن 4 أولويات لدعم المواطنين والمستثمرين وتعزيز الاقتصاد المصري

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية خلال كلمته في الندوة، عن 4 أولويات رئيسية تسعى الوزارة إلى تحقيقها خلال ندوة موسعة، نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي والتي نستعرضها لكم عبر الموجز.

4 أولويات رئيسية للاقتصاد المصري

أكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى إقامة شراكة قائمة على الثقة مع مصلحة الضرائب المصرية والممولين. وشهدت الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تجاوبًا جيدًا من الممولين، مع تطبيق نظام الفحص بالعينة وتفعيل نظام المقاصة الإلكتروني لتسريع السيولة المالية للمستثمرين.

تسهيلات ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة:

لأول مرة، سيتم تنفيذ نظام ضريبي مبسط للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، حيث سيشمل النظام الجديد إعفاءات من ضرائب الأرباح الرأسمالية، توزيعات الأرباح، الدمغة، ورسوم التسجيل.

حل المنازعات الضريبية القديمة:

أعلن الوزير عن غلق الملفات الضريبية القديمة قبل عام 2020 بطريقة مبسطة، مشيرًا إلى تصحيح بعض القرارات والتعليمات الإدارية لضمان مزيد من الإنصاف مع الممولين.

دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار:

شدد الوزير على أهمية تحفيز القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو، لافتًا إلى جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ريادة الأعمال.

استراتيجية لخفض الدين الحكومي وتحسين الأداء المالي

أعلن كجوك عن استراتيجية جديدة لتحسين مؤشرات الدين الحكومي، سيتم الإعلان عنها في الربع الأول من العام المالي المقبل، إذ تهدف الاستراتيجية إلى تنويع مصادر التمويل والحد من الاقتراض الخارجي، مع دراسة إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية محليًا لأول مرة.

وزير المالية من الهيئة الوطنية للصحافة

زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

أكد الوزير أن الحكومة تسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الفترة من يوليو إلى أكتوبر شهدت زيادة الإنفاق على الصحة بنسبة 26%، وعلى التعليم بنسبة 25%، مع خطط لزيادة أكبر في مخصصات الموازنة الجديدة.

التأكيد على الدور الوطني للصحافة القومية

وأشاد كجوك بالدور الوطني الذي تقوم به الصحافة القومية في نشر الوعي وتوضيح الحقائق، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين الوزارة والهيئة لدعم الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية.

و حضر اللقاء عدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة.

وزير المالية يكشف حصيلة ضرائب لاعبي كرة القدم والفنانين والإعلاميين

خفض الدين العام الأبرز..5 تصريحات هامة لوزير المالية تحت قبة البرلمان