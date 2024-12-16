كيفية الاستعلام وتقديم الشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

برنامج تكافل وكرامة هو أحد أهم برامج الدعم المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في مصر، ويقدم البرنامج مساعدات مالية شهرية تُسهم في تحسين مستوى المعيشة للفئات المستحقة، وفي التقرير التالي ، توضح الموجز طريقة الاستعلام عن المعاش وتقديم الشكاوى بالإضافة إلى المستندات المطلوبة للتسجيل.

كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

توفر وزارة التضامن الاجتماعي بوابة إلكترونية تُتيح للمستفيدين الاستعلام عن حالة طلباتهم بكل سهولة. يمكن اتباع الخطوات التالية للاستعلام:

1. الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى من هنا

قم بزيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج تكافل وكرامة من خلال الرابط الرسمي المخصص.



2. إدخال الرقم القومي:

قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح.



3. النقر على زر "استعلام":

بعد إدخال الرقم القومي، اضغط على "استعلام" للحصول على تفاصيل حالة طلبك، سواء كان مقبولًا أو مرفوضًا أو بحاجة إلى تحديث البيانات.

طريقة تقديم شكوى في برنامج تكافل وكرامة

يمكن تقديم شكاوى في حالة وجود مشكلة تتعلق بالمعاش أو تأخير صرفه أو عدم قبول الطلب، وذلك عبر نفس البوابة الإلكترونية، يتم إدخال الرقم القومي واختيار خيار "تقديم شكوى"، ومن ثم كتابة تفاصيل المشكلة بوضوح.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

يشمل البرنامج عدة فئات تحتاج للدعم المادي والاجتماعي لتحسين ظروف حياتها، ومنها:

الأسر الفقيرة: خاصة تلك التي تعول أطفالًا صغارًا.

كبار السن: الذين تجاوزوا 65 عامًا ولا يمتلكون معاشًا أو مصدر دخل ثابت.

ذوي الإعاقة: الذين يعانون من إعاقة جسدية مثبتة بتقارير طبية.

الأرامل والمطلقات: بدون دخل كافٍ.

الأيتام: الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة.

تكافل وكرامة



المستندات المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة

للحصول على الدعم، يجب توفير مجموعة من الأوراق والمستندات الضرورية، وهي:

1. صورة البطاقة الشخصية: لجميع أفراد الأسرة مدون بها العنوان الحالي.



2. شهادات الحالة الاجتماعية: مثل شهادة الزواج أو الطلاق.



3. إثبات تعليم الأطفال: قسائم مدرسية للأطفال بين 6 و18 عامًا، وشهادات قيد للطلاب الجامعيين.



4. شهادة الوفاة: في حالة الأرامل.



5. بطاقة التموين: إذا كانت متوفرة.



6. تقرير الإعاقة: للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.



7. وثائق أخرى: مثل شهادة الهجرة، أو وثيقة تثبت الانفصال أو الوصاية.

أهمية برنامج تكافل وكرامة

يعد هذا البرنامج وسيلة أساسية لدعم الفئات الأقل دخلًا وتحقيق حياة كريمة لهم، من خلال الدعم المالي والخدمات المقدمة، يمكن للأسر المستحقة مواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير احتياجاتها الأساسية.

للاستعلام أو تقديم الشكاوى، يمكنك زيارة بوابة تكافل وكرامة الرسمية واتباع التعليمات بكل سهولة.

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