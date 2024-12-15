شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024.. بخطوات سهلة

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة.. خدمة تهم الكثير من الأسر المصرية التي تبحث عن دعم مادي يساهم في تحسين ظروفها المعيشية.

ويأتي برنامج تكافل وكرامة كأحد المبادرات الرائدة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي ضمن جهود الدولة المصرية لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

الموجز ينقل عبر التقرير التالي، تفاصيل شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة بخطوات سهلة وبسيطة.

وفي هذا الصدد، أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج "تكافل وكرامة" لشهر ديسمبر 2024، حيث يستفيد من هذه المساعدات حوالي 4.7 مليون أسرة، بما يعادل حوالي 22 مليون مواطن.

ويبلغ إجمالي المبلغ المخصص لصرف الدعم هذا الشهر نحو 3 مليار و140 مليون جنيه، ليُساهم في رفع الأعباء عن الأسر المصرية الأكثر احتياجًا.

تكافل وكرامة

البدء الفوري للصرف عبر ماكينات الصراف الآلي

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، بدأ المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" في صرف الدعم النقدي عبر جميع ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

كما يمكن للمستفيدين أيضًا استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لإجراء كافة المعاملات الحكومية، سواء كانت مشتريات أو سداد مستحقات حكومية، مما يسهم في تسهيل وصول الدعم إلى المستحقين بأسرع وقت ممكن.

ويُمكن للكثير من الأشخاص الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024، عن طريق التقديم من خلال زيارة أقرب وحدة اجتماعية لمنطقة المتقدم والتقدم بالمستندات المطلوبة، وملء استمارة التقديم والتأكد من دقة وصحة البيانات المُقدمة، وفي حال تم الموافقة على الطلب وتوافقت مع شروط البرنامج، سيتلقى المتقدم إشعارًا بالقبول في برنامج تكافل وكرامة 2024، وإليكم شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024.

وإليكم شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة وهي كالتالي:

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- أن يكون عمر المتقدم 65 عامًا أو أكثر.

- أن يكون المتقدم يعاني من أمراض مزمنة.

- أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة.

- أن يكون رب الأسرة أو زوجته غير موظفين في القطاعين الحكومي أو الخاص.

- أن تكون الأسرة غير مالكة لأراضٍ زراعية تزيد عن نصف فدان، أو سيارات، أو عقارات.

- أن يكون لدى الأسرة أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات وما فوق، مقيدون في المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%.

تكافل وكرامة

كما يمكن الاستعلام عن صرف معاش تكافل وكرامة 2024، باتباع الخطوات التالية:

ادخل على الموقع الرسمي لـ وزارة التضامن من هـنــا. اضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجتك. اكتب الرقم القومي. اختر أيقونة الاستعلام. نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024.

تكافل وكرامة

كما سبق وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية التسجيل بـ تكافل وكرامة من خلال التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية تابعة لمنطقتك، وتقديم المستندات المطلوبة، ثم ملء استمارة التقديم ومراجعتها للتأكد من صحة البيانات، وفي حال استيفاءك للشروط، سيتم إخطارك بقبولك في برنامج تكافل وكرامة وصرف المعاش.

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