زيادة معاشات شهر يناير 2025.. اعرف الزيادة الجديدة كام؟

معاشات شهر يناير 2025.. أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة المعاشات شهر يناير ابتداءً من يناير 2025، وذلك في إطار تحسين الدعم المالي للمستفيدين وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتقرر رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، بزيادة قدرها 195 جنيهًا، كما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11,600 جنيه بدلاً من 10,080 جنيه، بزيادة بلغت 1,520 جنيهًا.

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زيادة المعاشات شهر يناير 2025

بالإضافة إلى ذلك، تقرر زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2,300 جنيه بدلاً من 2,000 جنيه، كما سيرتفع الحد الأقصى إلى 14,500 جنيه بدلاً من 12,600 جنيه. وتأتي هذه الزيادات ضمن الآلية السنوية التي يحددها القانون لضمان تحسين المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم، كما أوضحت الهيئة أن هذه الزيادة ستطبق بدءًا من 1 يناير 2025، حيث يبدأ صرف معاشات الشهر نفسه في نفس اليوم، ويستمر الصرف طوال الشهر.

الاستعلام عن زيادة المعاشات شهر يناير 2025

ويستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن الزيادة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باستخدام الرقم القومي، هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتوفير تحسينات مستمرة في معاشات المواطنين لضمان تحسين مستوى معيشتهم.

الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات شهر يناير 2025

1. أصحاب المعاشات الأقل من 1500 جنيه: سيتم رفع معاشهم إلى 1500 جنيه اعتبارًا من 1 يناير 2025.

2. الموظفون والمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025: إذا كانت معادلة حساب معاشهم أقل من 1500 جنيه، سيتم رفعه مباشرة إلى 1500 جنيه.

3. أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 10,080 جنيه: سيتم زيادة معاشهم إلى 11,600 جنيه اعتبارًا من 1 يناير 2025.

4. الموظفون والمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025: إذا كانت معادلة حساب معاشهم أقل من 11,600 جنيه، سيتم رفعه مباشرة إلى 11,600 جنيه.

5. الموظفون والمؤمن عليهم الذين يتقاضون أقل من 2300 جنيه في أجر الاشتراك التأميني: سيتم رفع حد الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه.

6. الموظفون المؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني البالغ 12,600 جنيه: سيتم رفع حد التأمين إلى 14,500 جنيه.

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