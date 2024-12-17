موعد إجازة نصف السنة للعام الدراسي 2025.. متى تبدأ وتنهي؟

موعد امتحانات منتصف العام الدراسي والإجازة.. أعلنت وزارة التربية والتعليم كل ما يتعلق بالعام الدراسي الحالي 2024-2025 وذلك من خلال الخريطة الزمنية للعام.

وينتظر الطلاب في جميع المراحل التعليمية موعد إجازة نصف العام، وذلك لكونها فرصة للاسترخاء وتجديد النشاء للترم الثاني من العام، لذا يستعرض الموجز موعد إجازة نصف السنة في التقرير التالي.

موعد إجازة نصف السنة

بحسب المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تبدأ إجازة منتصف السنة الدراسي يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

ووفقًا للخريطة الزمنية للوزارة تستمر الإجازة لمدة أسبوعين وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

امتحانات

مواعيد مهمة للطلاب عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي

نهاية الفصل الدراسي الأول، بحسب الوزارة تنتهي الدراسة في الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025.

بداية الفصل الدراسي الثاني، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025.

موعد امتحانات نهاية العام

بحسب ما أعلنته وزارة التعليم تبدأ امتحانات نهاية العام في 24 مايو 2025.

ما الهدف من تحديد وزارة التربية والتعليم لهذه المواعيد؟

لوزارة التربية والتعليم الكثير من الأهداف في تحديد مواعيد بداية العام ونهايته ومواعيد الإجازات وهي:

توفير فترة راحة للطلاب، وذلك لكي يتمكنوا من الاسترخاء بعد فترة من الضغط والدراسة المكثفة.

ولعل الهدف الثاني هو تنظيم العملية التعليمية ومنها توزيع المناهج على نحو متوازن.

سهولة التخطيط وذلك للمعلمين والطلاب على حد سواء.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم شددت على أن امتحانات الترم الأول تعد ضمن أيام الدراسة الفعلية وتُحتسب ضمن نسبة الحضور القانونية.

وأكدت الوزارة على الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة لسير الامتحانات في لجان الامتحانات، مع ضمان سرية الأسئلة، مشيرة إلى أنه لن يتم عقد أي امتحانات خلال أيام الأعياد المسيحية، وذلك في التواريخ 6 و7 و8 و19 يناير 2025، يُذكر أن وزارة التربية والتعليم شددت على ضرورة الالتزام بجميع اللوائح والقرارات الوزارية الخاصة بالامتحانات لضمان سيرها بشكل منتظم وآمن.

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