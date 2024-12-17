مواعيد عرض مسلسل القدر والقنوات الناقلة له

يبحث العديد من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل القدر بطولة قصي خولي، والذي يشارك معه في العمل مجموعه كبيرة من أبرز النجوم ، يعرض لنا موقع الموجز كافة التفاصيل.

مواعيد عرض مسلسل القدر

يعرض مسلسل القدر ابتداء من يوم الأحد 29 ديسمبر الجاري، الساعه 8 مساءاً على قناة CBC.

مواعيد عرض مسلسل القدر

قصة مسلسل القدر

يحكي المسلسل قصة زوجان يتعلقان ببعضهما البعض ، ولكن ليس لديهما أطفال، وبعد فترة من الزواج تكتشف عائلة الزوج أن زوجته مصابة بالعقم، فيطلبون منه تطليقها والزواج من أخرى، ولكن يبقى حبه لزوجته عائقا في طريق العائلة، حيث تبحث دفنه عن طريقة بديلة لمنح زوجها وريثًا بعد خلافتهم مع عائلتهم.

أبطال مسلسل القدر

يشارك في مسلسل "القدر" الفنان قصي خولي، رزان جمال، ديما قندلفت، ميلاد يوسف، حسن عويتي،جهاد سعد ، رندا كعدي، وغيرهم، وخلال أحداث المسلسل يلعب القدر لعبته ويغير حياة أبطاله بس هل يغيرها للأفضل ام الأسوأ؟

مواعيد عرض مسلسل القدر

كم عدد حلقات مسلسل القدر؟

يتكون مسلسل القدر من 45 حلقة، حيث أنه يخضع الأعمال الدرامية التركية الطويلة.

دور رزان جمال في مسلسل القدر

لأول مرة تشارك الفنانة الشابة رزان جمال بدور فتاه ريفية، والذي من المتوقع أن تحقق من خلال نجاحا كبيرا وينال إعجاب الجمهور المتابع.

أعمال تنتظرها رزان جمال

انتهت رزان جمال من تصوير مشاهدها في فيلم "أسد" بطولة محمد رمضان و يعد هذا الفيلم أول بطولة نسائية لها في السينما، والفيلم من إخراج محمد دياب.

وجدير بالذكر أن رزان جمال انتهت مؤخرًا من تصوير دورها في الموسم الثاني من مسلسل The Sandman، الذي تشارك فيه كأول فنانة عربية تنضم إلى عالم DC Comics، بعد نجاح شخصيتها لايتا هول في الموسم الأول والذي تصدر مشاهدات الأعمال التلفزيونية الناطقة بالإنجليزية على منصة نتفليكس وقت عرضه، وكذلك قائمة الأعمال التليفزيونية الأكثر جماهيرية على موقع IMDB.

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