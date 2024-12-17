توقعات أسعار الذهب في مصر 2024.. استمرار الارتفاع بفعل الأسواق العالمية والدولار

كشف خبراء المعدن النفيس توقعات أسعار الذهب في مصر 2024، استمرار الارتفاع في أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بالارتفاعات العالمية في سعر الأوقية، إلى جانب تأثيرات سعر صرف الدولار في السوق المصرية، يأتي ذلك في ظل تقلبات كبيرة في الأسواق الدولية، خاصة مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية وأداء الدولار، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز

ما هي توقعات أسعار الذهب في مصر 2024

من المتوقع أن تواصل أسعار الذهب المحلية تحركاتها في نطاق تصاعدي، وسط توقعات باستمرار ارتفاع الأوقية عالميًا، مما سينعكس على السوق المصرية بسبب ارتفاع الأوقية عالميًا نتيجة التوترات الاقتصادية العالمية، وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق المحلية، مما يزيد من تكلفة استيراد الذهب ويؤثر على الأسعار.

ما هو أداء أسعار الذهب الأسبوع الماضي

ارتفاع أسبوعي:

صعدت أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة 3.2% خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 من 3700 جنيه إلى 3820 جنيهًا، بعد أن لامس أعلى مستوى له عند 3860 جنيهًا.

ما هي العوامل المؤثرة في الأسعار العالمية

أوضح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن تحركات أسعار الذهب محليًا ترتبط بشكل وثيق مع أداء الأوقية عالميًا.

أداء سعر الأوقية عالميًا

افتتحت التعاملات الأسبوعية عند 2633 دولارًا، ووصلت إلى أدنى مستوى لها عند 2627 دولارًا.

ارتفعت الأوقية إلى أعلى مستوى أسبوعي عند 2726 دولارًا، قبل أن تتراجع مجددًا لتغلق عند 2648 دولارًا.

ما هي أسباب التغير في سعر الأوقية

بيانات التضخم الأمريكية: ساهمت البيانات الصادرة يوم الأربعاء في رفع أسعار الذهب عالميًا، حيث وصل إلى أعلى مستوياته الأسبوعية.

مؤشر أسعار المنتجين: دفع التقرير الصادر يوم الخميس أسعار الذهب إلى التراجع بشكل ملحوظ، ليصل سعر السوق إلى 2676 دولارًا للأوقية.

طلبات البطالة الأمريكية: أظهرت البيانات ارتفاعًا في طلبات البطالة بمقدار 242 ألف طلب، وهو ما فاق التوقعات، مما أثر على حركة السوق بشكل عام.

تُظهر المؤشرات الاقتصادية أن أسعار الذهب في مصر ستواصل الارتفاع، مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، ويرى خبراء أن الذهب سيظل ملاذًا آمنًا للمستثمرين، مما قد يدفع الأسعار إلى مستويات جديدة، خاصة في حال استمرار تقلبات الدولار.

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سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 15-12-2024 وعيار 21 يهبط