سعر الذهب اليوم الاثنين 16-12-2024: أسعار الأعيرة المختلفة دون المصنعية

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في السوق المصرية، حيث أعلنت شعبة الذهب عن أحدث الأسعار لجميع الأعيرة دون إضافة قيمة المصنعية، يُذكر أن أسعار الذهب تتأثر بعدة عوامل رئيسية، منها سعر الدولار الأمريكي وظروف الاقتصاد العالمي، ويظل عيارا 18 و21 الأكثر رواجًا ومبيعًا في السوق المصرية، في هذا التقرير تعرض الموجز أسعار الذهب اليوم بالتفصيل.

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق المصرية

تم الإعلان عن أسعار الذهب اليوم في جميع محلات الصاغة دون احتساب المصنعية التي تختلف من قطعة لأخرى بناءً على التصميم والمصنعية المحددة من قبل التجار، وفيما يلي أسعار الذهب اليوم وفقًا لآخر تحديث رسمي

سعر الذهب عيار 21

للشراء: 3795 جنيهًا.

للبيع: 3815 جنيهًا.



سعر الذهب عيار 24 (الأكثر نقاءً):

للشراء: 4337.25 جنيهًا.

للبيع: 4360 جنيهًا.



سعر الذهب عيار 18 (الأكثر شيوعًا):

للشراء: 3252.75 جنيهًا.

للبيع: 3270 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب في الأسواق المحلية اليوم 30,504 جنيهات للشراء و30,484 جنيهًا للبيع، دون إضافة رسوم المصنعية. تجدر الإشارة إلى أن سعر الجنيه الذهب يُحدد بناءً على سعر عيار 21 كونه الأكثر تداولًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم

تعتبر سبائك الذهب من الخيارات الاستثمارية المفضلة لدى الكثيرين، وفيما يلي أسعار السبائك الذهبية في الأسواق المصرية دون احتساب المصنعية:

سعر السبيكة وزن 1 جرام: 4350 جنيهًا.

سعر السبيكة وزن 2.5 جرام: 10,875 جنيهًا.

سعر السبيكة وزن 5 جرامات: 21,750 جنيهًا.

سعر السبيكة وزن 10 جرامات: 43,500 جنيه.

سعر السبيكة وزن 20 جرامًا: 87,000 جنيه.



سعر أونصة الذهب وسبائك 50 جرامًا

سعر أونصة الذهب (وزن 31.1 جرام): 135,285 جنيهًا.

سعر السبيكة وزن 50 جرامًا: 217,500 جنيه.



عوامل تؤثر على أسعار الذهب في مصر

يتم تحديد أسعار الذهب بناءً على أسعار البورصات العالمية وسعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الطلب المحلي على الذهب، حيث يزداد الإقبال عليه خلال المناسبات الاجتماعية مثل الزواج، مما يدفع الأسعار للصعود.

الخلاصة

توفر أسعار الذهب الحالية فرصة للراغبين في الشراء أو الاستثمار، سواء في المشغولات الذهبية أو السبائك. ومع استقرار الأسعار نسبيًا اليوم، يُنصح بمراقبة التغيرات اليومية لتحديد الوقت الأنسب للشراء أو البيع.

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