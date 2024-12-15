كل ما تريد معرفته عن معرض نبيو للذهب والمجوهرات.. جميع الجلسات والمواعيد

معرض نبيو للذهب والمجوهرات.. بدأت فعاليات "NEBO GOLD EXPO" اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، وذلك على هامش معرض "نبيو" للذهب والمجوهرات المصري الدولي, والذي نظمته شركة "فيجن فيرز" بالتعاون مع الشعبة العالمية للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

ويركز المؤتمر على مناقشة القضايا الأساسية في صناعة الذهب والمجوهرات، مع تقديم ورش عمل تدريبية تهدف إلى تنمية مهارات التسويق والمبيعات واستخدام التكنولوجيا في تطوير الأعمال.

ورش العمل التدريبية لتطوير مهارات العاملين في صناعة الذهب والمجوهرات

شمل المؤتمر ورش عمل بقيادة خبراء دوليين في مجال الألماس وصناعة الماركات التجارية, والتي وفرت جلسات تدريبية للعاملين في محال الذهب والمجوهرات لتزويدهم بالمعرفة المتعمقة حول تطوير الصناعة.

جدول فعاليات مؤتمر "NEBO GOLD EXPO" 2024

عُقدت جلسات المؤتمر بقاعة 3 في مركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس، وستستمر على مدار أيام المعرض حتى 17 ديسمبر 2024، مع توفير جلسات مفتوحة للزوار, وتستعرض جريدة “الموجز” جميع الجلسات والمواعيد.

معرض نبيو للذهب والمجوهرات

الجلسات والندوات اليوم الأول 15 ديسمبر 2024

تعقد الجلسة الأولى من الساعة 1:00 إلى 3:00 مساءً تحت إشراف أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الإفريقي, وتستعرض فرص التعاون بين إفريقيا والدول الأخرى في قطاع الذهب والمجوهرات.

شارك فيها عدد من المتحدثين البارزين, وهم:

معرض نبيو للذهب والمجوهرات

السفير يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة الاستثمار

فرانك ديسكون، منسق مشروع الدعم المؤسسي لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

آلان مانجو، القنصل الأول بالسفارة الكونغولية

نانيس طه الفروجي، خبير التخطيط الاستراتيجي لأفريقيا

إبراهيم غياض، رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات

الجلسة الثانية: تصنيف الماس - الفرق بين الماس الطبيعي والصناعي

تقام الجلسة الثانية من الساعة 6:00 إلى 8:00 مساءً، وتناولت شرحًا مفصلاً حول العناصر الأربعة للماس (4Cs) وكيفية تصنيفه بناءً على درجة اللون والقطع والنقاء والقيراط, ويقدم المحاضرة أبهيشيك سولانكي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بمعمل تشهيد الماس (SGL) في دبي.

الجلسات والندوات في اليوم الثاني 16 ديسمبر 2024

تقعد الجلسة الأولى تحت عنوان استراتيجيات التسويق للذهب والمجوهرات وبناء العلامة التجارية من الساعة 12:00 إلى 2:00 مساءً، وسيتناول فيها حذيفة القيسي، CEO في "La Pasion Group"، استراتيجيات التسويق الناجحة في الأسواق العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى أفضل الممارسات في إدارة شركات المجوهرات.

وتقام الجلسة الثانية من الساعة 5:00 إلى 7:00 مساءً بحضور المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية المصرية, وستقدم المصممة مها السباعي عرضًا تقديميًا حول أحدث صيحات تصميم المجوهرات.

الجلسات والندوات في اليوم الثالث 17 ديسمبر 2024

تقعد الجلسة الأولى تحت عنوان الفرص والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة في صناعة الحلي والمجوهرات من الساعة 12:00 إلى 1:30 مساءً، وستنقاش الفرص والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة في قطاع الحلى والمجوهرات, وسيشارك في الجلسة كل من عايدة زايد وسماح الدغيدي وهبة جلال.

من الساعة 2:00 إلى 3:30 مساءً، ستتناول الجلسة الثانية دور التكنولوجيا في تحسين تصميم وتصنيع المجوهرات، مع تسليط الضوء على أهمية التراث في الانتشار العالمي, وسيدير الجلسة المذيعة هنا أبو القاسم، بمشاركة عدد من الخبراء مثل د. كرم مسعد، وأماني زكريا، وتامر فاروق، ونادر عيسى.

أهمية "NEBO GOLD EXPO" في صناعة الذهب والمجوهرات: تعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية

أصبح "NEBO GOLD EXPO" منصة هامة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر، حيث يساهم في نقل الخبرات وتبادل المعرفة بين المتخصصين, يوفر المعرض فرصة للتعاون بين التجار والمصممين والمصنعين، مما يعزز من مكانة مصر كمركز رئيسي في صناعة الذهب والمجوهرات في إفريقيا والعالم.

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 النسخة الجديدة من معرض "نبيو" للذهب والمجوهرات لعام 2024, والذي أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ليُعد هذا الحدث الأكبر في صناعة الذهب والمجوهرات في مصر, إذ سيشهد مشاركة 80 عارضًا، من بينهم 49 علامة تجارية مصرية و31 عارضًا دوليًا، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لأول مرة لتركيا وإيطاليا.

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