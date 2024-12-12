افتتحه رئيس الوزراء منذ قليل.. معلومات عن معرض تراثنا والدول المشاركة فيه

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الخميس، بافتتاح معرض تراثنا للحرف اليدوية التراثية، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع.

وتم إطلاق معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في النسخة السادسة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك تحت إشراف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويقدم “الموجز” في التقرير التالي أبرز المعلومات عن معرض تراثنا والهدف منه والدول المشاركة فيه، وحجم المبيعات المستهدفة.

رئيس الوزراء

يستهدف معرض تراثنا 2024 فتح أسواق جديدة لصغار مصنعي الحرف اليدوية محليًا ودوليًا، واستدامة فرص العمل للعمالة الماهرة ونقل الخبرة إلى الأجيال القادمة، إلى جانب تمكين المرأة.

معرض تراثنا يهدف إلى تحقيق الشمول المالي

ويهدف معرض تراثنا 2024 إلى تحقيق الشمول المالي وحماية الحرف اليدوية والتراثية من الاندثار، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الصادرات إلى جانب تعزيز التعاون التجاري.

ويقوم جميع العارضين في معرض تراثنا 2024،لأول مرة هذا العام، بعرض منتجاتهم أونلاين، وهناك لجنة تختار العارضين بمنتهى الشفافية.

أبرز الدول المشاركة في معرض تراثنا

ويشهد معرض تراثنا 2024 مشاركة العديد من الدول أبرزهم تونس والجزائر ولاتفيا والبحرين وباكستان والإمارات والسعودية، مشيرًا إلى أن الهند ضيف شرف هذا العام للمعرض.

مشاركة عربية واسعة في معرض تراثنا

وفي السياق ذاته، قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن معرض تراثنا 2024 لا يقتصر هدفه على تسويق منتجات العارضين بل أصبح يمثل احتفالًا بإرث حضاري عريق وتقدير لصناع الإبداع من الحرفيين والفنانين من مختلف الدول العربية والأسيوية والأوروبية.

وأضاف أن معرض تراثنا يشهد سنويًا مشاركة عربية واسعة تعزز التعاون الاقتصادي والثقافي بين هذه الدول حيث يستضيف عدداً من الدول العربية التي تعرض مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية والتراثية التي تعكس ثراء التراث العربي وتنوعه.

معرض تراثنا يشهد مشاركة مميزة لدولة الجزائر

وتابع أن معرض تراثنا يشهد مشاركة مميزة لدولة الجزائر الشقيقة، وأن ذلك يأتي في إطار التعاون المستمر بين الدولتين خاصة فيما يتعلق بدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى مشاركة 7 دول أخرى في دورة المعرض هذا العام، وهم الإمارات والبحرين وتونس والهند وباكستان ولاتفيا.

معرض تراثنا

واستطرد رحمي أن نظيم المعارض المتخصصة يمثل فرصة لتبادل الخبرات والمعارف وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي ومساعدة الفنانين والحرفيين من أصحاب المشروعات في كلا البلدين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يساهم في تحسين ودعم مشروعاتهم.

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