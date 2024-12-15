استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 بآخر تحديث

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في منتصف التعاملات، بعد التراجع الذي سجلته الأسواق يوم الجمعة الماضي، سواء على المستوى العالمي أو المحلي. ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع هدوء في حركة التداول داخل السوق المصري، حيث يعتبر عيار 21 الأكثر انتشارًا بين المصريين قد استقر على تراجع بقيمة 5 جنيهات منذ آخر تحديث للأسعار.

وترصد الموجز فيما يلي تحدث اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي

سعر الذهب عيار 24

سجل الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين أعيرة الذهب، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 سعرًا بلغ 4365.17 جنيهًا للجرام، ما يجعله الخيار الأساسي في صناعة المشغولات الذهبية الفاخرة.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، عند 3820 جنيهًا للجرام. يُعتبر هذا العيار الأكثر استخدامًا في الأسواق الشعبية نظرًا لتوازن سعره وجودته.

الذهب

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 3274.29 جنيهًا للجرام، وهو الخيار الأمثل لمحبي المشغولات ذات التصميمات الحديثة، مع كونه اقتصاديًا مقارنة بالأعيرة الأخرى.

سعر الجنيه الذهب

أما بالنسبة للجنيه الذهب، فقد استقر سعره اليوم الأحد عند 30560 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويُستخدم عادة كاستثمار طويل الأجل.

أسعار الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، شهد سعر الذهب اليوم استقرارًا عند 2656 دولارًا للأوقية. يأتي ذلك في ظل تباين أداء الأسواق العالمية، حيث تراقب الأسواق التطورات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة المعادن الثمينة.

توقعات أسعار الذهب

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن استقرار أسعار الذهب يأتي نتيجة لتوازن العرض والطلب في السوق المحلي، إلى جانب حالة الاستقرار النسبي في الأسواق العالمية، ومن المتوقع أن يشهد الذهب تذبذبًا طفيفًا خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية ارتفاع الأسعار في حال زيادة الطلب على الشراء أو ارتفاع أسعار الدولار عالميًا.

نصيحة للمستهلكين

في ظل استقرار الأسعار، ينصح خبراء الذهب المواطنين الراغبين في الشراء بالاستفادة من هذه الفترة لاقتناء مشغولات ذهبية أو الاستثمار في الجنيهات الذهبية، خاصةً مع توقعات بعودة الارتفاع على المدى الطويل.

بهذا الاستقرار، تستمر أسعار الذهب في تحقيق توازن في السوق المصري، ما يعزز من جاذبيتها للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

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