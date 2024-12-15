سعر الجنيه الذهب الآن.. هدوء تام في المعدن الأصفر بالمحلات

سعر الجنيه الذهب الآن.. يعد من الموضوعات الأكثر بحثًا واهتمامًا بين المواطنين والمستثمرين في مصر، خاصة في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها أسعار الذهب محليًا وعالميًا.

ويعتبر سعر الجنيه الذهب الآن خيارًا مفضلًا للكثيرين كوسيلة للاستثمار وحفظ القيمة في أوقات التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، نظرًا لارتباطه الوثيق بسعر المعدن النفيس.

سعر الجنيه الذهب الآن

الموجز ينقل تفاصيل سعر الجنيه الذهب الآن بجانب عرض أسعار الذهب لجميع الأعيرة بختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 15-12-2024 عبر التقرير التالي.

وقد شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا واضحًا في الأسواق المحلية بنسبة 3.2% خلال الأسبوع الماضي، بينما سجلت الأوقية في البورصة العالمية زيادة طفيفة بلغت 0.6% حتى نهاية يوم الجمعة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة "آي صاغة".

تحركات أسعار الذهب محليًا

صرّح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 120 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي.

افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3700 جنيه.

سجل أعلى مستوى له عند 3860 جنيهًا.

اختتم الأسبوع عند 3820 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب الآن

الأداء العالمي للأوقية

على الصعيد العالمي، شهدت الأوقية تقلبات كبيرة، يستعرضها موقع الموجز كما يلي..

افتتحت التداولات عند 2633 دولارًا.

وصلت إلى أعلى مستوى لها عند 2726 دولارًا.

اختتمت عند مستوى 2648 دولارًا.

أسعار العيارات المختلفة والجنيه الذهب

ويقدم الموجز، تصريحات إمبابي المتعلقة بأسعار العيارات المختلفة والجنيه الذهب على هذا النحو..

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4366 جنيهًا.

سجل عيار 18 حوالي 3274 جنيهًا.

بينما بلغ سعر عيار 14 نحو 2547 جنيهًا.

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 30560 جنيهًا.

أسباب ارتفاع الأسعار

أوضح إمبابي أن ارتفاع أسعار الذهب محليًا، يعود إلى زيادة سعر صرف الدولار بالسوق المحلية، ارتفاع أسعار البورصة العالمية بالتزامن مع بداية الأسبوع.

تأثير بيانات الاقتصاد العالمي

شهدت الأسواق حالة من الترقب بسبب، صدور بيانات التضخم الأمريكية التي دفعت الذهب للارتفاع خلال منتصف الأسبوع، ارتفاع الأوقية إلى أعلى مستوى لها عند 2726 دولارًا يوم الأربعاء، فضلا عن تراجع الأسعار لاحقًا بسبب قوة الدولار وبيانات مؤشر أسعار المنتجين التي صدرت يوم الخميس.

أحداث جيوسياسية وسياسات البنوك المركزية

أشار إمبابي إلى أن الأوضاع الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية ساهمت في دعم الطلب على الذهب، كما شهدت السياسة النقدية في أوروبا وسويسرا تغييرات ملحوظة، متمثلة في خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بنسبة 0.25%، فضلا عن مفاجأة البنك الوطني السويسري بخفض كبير مع تلميحات بمزيد من التيسير.

ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

تترقب الأسواق العالمية قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتبط بأسعار الفائدة، المتوقع أن ينخفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم، مما قد يؤثر على حركة الذهب في المستقبل القريب.

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