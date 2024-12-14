استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 بعد ارتفاع الأمس

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 استقرارًا في منتصف التعاملات، عقب الارتفاع الذي شهدته الأسعار يوم أمس الجمعة على المستويين العالمي والمحلي، وحيث صعد سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بقيمة 35 جنيهًا.

فيما يلي تستعرض الموجز أسعار الذهب اليوم وفقًا لآخر تحديثات الشعبة العامة للذهب:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند 4371.43 جنيه خلال تعاملات اليوم. ويعد هذا العيار هو الأعلى نقاءً من بين أعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3825 جنيهًا، وهو العيار الأكثر طلبًا في مصر، خاصة في المناطق الريفية والصعيد نظرًا لتنوع تصميماته التي تناسب جميع الأذواق.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

أما بالنسبة لعيار 18، فقد استقر سعر الجرام عند 3278.57 جنيه، ويعد هذا العيار هو الخيار المفضل للكثيرين في المدن بسبب تصاميمه الحديثة وأسعاره الأقل مقارنة بعياري 21 و24.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 30600 جنيه. ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، مما يجعله من الخيارات المميزة للادخار والاستثمار.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

على المستوى العالمي، بلغ سعر أوقية الذهب اليوم 2682 دولارًا، مما يعكس استقرار الأسواق العالمية بعد الارتفاعات الأخيرة.

تحليل حركة أسعار الذهب

جاء الاستقرار في أسعار الذهب محليًا وعالميًا بعد ارتفاع ملحوظ خلال تعاملات يوم أمس الجمعة، متأثرًا بحركة الأسواق العالمية وتغيرات سعر صرف الدولار، ويرجع ارتفاع الأسعار عالميًا إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، نتيجة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.

توقعات أسعار الذهب في الأيام القادمة

من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في التذبذب بين الارتفاع والاستقرار بناءً على حركة الأسواق العالمية والعرض والطلب المحلي. ومع دخول موسم الأعياد، قد يزداد الطلب على الذهب محليًا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع طفيف في الأسعار.

نصائح للمقبلين على الشراء

لمن يخططون لشراء الذهب، ينصح بمتابعة تحديثات الأسعار اليومية واختيار العيار المناسب لاحتياجاتهم، سواء كان ذلك للاستثمار أو للزينة.

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