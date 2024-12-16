تعرف على سعر الذهب والسبائك اليوم الاثنين 16-12-2024 في مصر

سعر الذهب والسبائك اليوم.. شهد سعر الذهب والسبائك اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 تراجعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة، وعلى الرغم من التراجع المحلي، شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا طفيفًا في سعر الأوقية.

سعر الذهب والسبائك اليوم

تنشر جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024, حسب منصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

هبط سعر الذهب عيار 24 اليوم إلى 4360 جنيهًا للبيع و4337.25 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 11.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 22 اليوم إلى 3996.75 جنيهًا للبيع و3975.75 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 10.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 3815 جنيهًا للبيع و3795 جنيهًا للشراء، مسجلًا انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

هبط سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 3270 جنيهًا للبيع و3252.75 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 8.5 جنيه.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 14 اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 اليوم إلى 2543.25 جنيهًا للبيع و2530 جنيهًا للشراء، مسجلًا انخفاضًا بقيمة 6.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 12 اليوم إلى 2180 جنيهًا للبيع و2168.5 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5.75 جنيه.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 9 اليوم

هبط سعر الذهب عيار 9 اليوم إلى 1635 جنيهًا للبيع و1626.5 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 4.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 30520 جنيهًا للبيع و30360 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 80 جنيهًا.

سعر الأوقية اليوم

ارتفع سعر الأوقية اليوم إلى 2653.79 دولارًا للبيع و2653.52 دولارًا للشراء، بزيادة قدرها 0.5 دولار.

أسعار سبائك الذهب اليوم

جاءت أسعار سبائك الذهب اليوم كالتالي:

بلغ سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 اليوم 4442.86 جنيهًا.

سجل سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عيار 24 اليوم 11,092.14 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 اليوم 22,184.29 جنيهًا.

سجل سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 اليوم 44,368.57 جنيهًا.

وصل سعر سبيكة الذهب 15.55 جرام عيار 24 اليوم إلى 68,993.43 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 اليوم 88,737.14 جنيهًا.

وصل سعر سبيكة الذهب 25 جرام عيار 24 اليوم إلى 110,921.43 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 اليوم 443,685.71 جنيهًا.

سجل سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 اليوم 1,102,214.29 جنيهًا.

وصل سعر سبيكة الذهب 1 كيلو عيار 24 اليوم إلى 4,406,857.14 جنيهًا.

أداء الذهب الأسبوع الماضي

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 3.2% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.6 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»

قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 120 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3700 جنيه، ولامس مستوى 3860 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3820 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 15 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2633 دولارًا، وارتفع إلى مستوى 2726 دولارًا، ثم تراجعت إلى 2627 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2648 دولارًا.

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سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 15-12-2024 وعيار 21 يهبط