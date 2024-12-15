سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الأحد 15 ديسمبر.. اعرف وصلت لكام

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم.. يثير اهتمام الكثير من المستثمرين والمهتمين بمجال الذهب باعتباره أحد الملاذات الآمنة لحفظ القيمة وسط التحديات الاقتصادية والتغيرات المستمرة في الأسواق المالية.

وتُعد السبائك الذهبية من أنقى أشكال الاستثمار في المعدن النفيس، حيث تتميز بنسبة نقاء عالية تجعلها الخيار الأمثل للمستثمرين الراغبين في تحقيق أرباح طويلة الأجل أو الحفاظ على مدخراتهم ولهذا يزداد البحث حول سعر سبيكة الذهب BTC اليوم.

الموجز ينقل عبر النقاط التالية تفاصير سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024.

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم

تباينت أسعار سبائك الذهب BTC اليوم محليًا وعالميًا، إذ سجل سعر الأونصة عالميًّا 2,648.39 دولارًا.

وبحسب الأسعار المعلنة من قبل مؤسسة “جولد بيليون”، فسعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام btc اليوم سجل نحو 4,534.00 جنيه بالمصنعية، أما بالنسبة لباقي الأوزان فجاء لكم الموجز بالأسعاركما يلي:

أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم الأحد

أونصة ذهب 31.10 جرام عيار 24 - السعر: 137،986.86 جنيه مصري

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم 0.25 جرام عيار 24 - السعر: 1،205.71 جنيه مصري

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم 0.5 جرام عيار 24 - السعر: 2،301.43 جنيه مصري

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم 1 جرام عيار 24 - السعر: 4،442.86 جنيه مصري

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم 2.5 جرام عيار 24 - السعر: 11،092.14 جنيه مصري

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم 5 جرام عيار 24 - السعر: 22،184.29 جنيه مصري

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم 10 جرام عيار 24 - السعر: 44،368.57 جنيه مصري

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم 15.55 جرام عيار 24 - السعر: 68،993.43 جنيه مصري

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم 20 جرام عيار 24 - السعر: 88،737.14 جنيه مصري

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم 25 جرام عيار 24 - السعر: 110،921.43 جنيه مصري

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم 100 جرام عيار 24 - السعر: 443،685.71 جنيه مصري

أسعار السبائك الذهبية الكبيرة اليوم الأحد

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم 250 جرام عيار 24 - السعر: 1،102،214.29 جنيه مصري

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم 500 جرام عيار 24 - السعر: 2،203،928.57 جنيه مصري

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم 1 كيلو جرام عيار 24 - السعر: 4،406،857.14 جنيه مصري .

اقرأ أيضا :

استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 بآخر تحديث

أسعار الذهب بالمصنعية اليوم الأحد 15-12-2024 بعد التراجع الكبير













