وزارة التربية والتعليم تعلن موعد تدريبات معلمي التعليم الفني الصناعي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بتنفيذ برنامج تدريبات متخصص لمعلمي التعليم الفني الصناعي، لتعزيز المهارات العملية ومعرفة طريقة التعامل مع المعدات التي تشكل مخاطر لضمان سلامة المعلمين والطلاب.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل خطاب وزارة التربية والتعليم لتنفيذ برنامج تدريبات متخصص لمعلمي التعليم الفني الصناعي حيث قال الدكتور أشرف بهجات عبد القوي، رئيس الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني، أن التدريب سيكون وفقًا لمواعيد مُحددة حسب توزيع المحافظات.

التعليم الفني

تفاصيل خطاب وزارة التربية والتعليم

حدد رئيس الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني التابع لـ وزارة التربية والتعليم مواعيد محددة وأماكن المحافظات والتي تنقسم إلى محافظات القاهرة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، وأسوان:

موعد التدريب متخصص لمعلمي التعليم الفني الصناعي

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن تدريب متخصص لمعلمي التعليم الفني الصناعي يبدأ على مرحلتين المرحلة الأولى تبدأ من 25 إلى 27 يناير 2025، أما المرحلة الثانية من 28 إلى 30 يناير 2025.

وفيما يخص محافظات دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، الوادي الجديد، مطروح، البحر الأحمر، شمال سيناء، وجنوب سيناء، تنفيذ التدريب في مرحلة واحدة، خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير 2025.

التعليم الفني

تعليمات وزارة التربية والتعليم

وأكد الدكتور أشرف بهجات أن من الضروري الالتزام بالتعليمات إخطار المدربين والمتدربين بمكان وموعد التدريب وضمان التزام المتدربين بتنفيذ الشق العملي المطلوب بعد اجتياز التدريب.

إجراءات ضمان تنفيذ التدريب

إبلاغ المدربين والمتدربين بمواعيد ومواقع التدريب بشكل مسبق.

الحصول على إقرار من المتدربين يلتزمون فيه بتنفيذ الجزء العملي المطلوب بعد اجتياز التدريب.

التأكد من تطبيق معايير الأمان والسلامة داخل الورش أثناء تنفيذ التدريبات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن مسؤولية الإشراف على التدريبات تقع على عاتق مدير عام التعليم الفني في كل مديرية، كما سيتم إرسال قوائم المدربين والمتدربين إلى مسؤول التدريب عبر تطبيق "واتس آب".

وشددوا على تكليف مراجعي جودة البرامج التدريبية للتعليم الفني بمتابعة تنفيذ التدريبات، بما يتماشى مع المهام المحددة من قِبل الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني.

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