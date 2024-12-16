وزارة التربية والتعليم توجه بصرف مستحقات معلمي الحصة 2024.. اعرف الجديد

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا مهمًا للمديريات التعليمية بشأن رفض مراقبي المالية صرف مستحقات معلمي الحصة 2024، المستعان بهم للعمل في المرحلة الثانوية، تحديدًا في الصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك خلال الفترة من 22 سبتمبر إلى 9 نوفمبر 2024، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



صرف مستحقات معلمي الحصة 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها أنه تم عرض القضية على وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، الذي وافق على صرف المقابل المالي لمعلمي الحصة في المرحلة الثانوية، كما أوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء حرصًا على استقرار العملية التعليمية وضمان سد العجز في عدد المعلمين بالمدارس.

تخصيص 50 جنيه لكل حصة

وفي سياق متصل، كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن تخصيص مبلغ 50 جنيهاً لكل حصة، دون تحديد عدد الحصص التي يمكن للمعلمين العمل بها، وذلك بهدف تلبية احتياجات المدارس من المعلمين في ظل العجز المستمر، وأشارت الوزارة إلى أن هذه المستحقات سيتم صرفها خلال الفترة الزمنية المحددة، التي تمتد من 21 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر 2024.

جهود وزارة التعليم لسد عجز المعلمين في المدارس

القرار جاء كجزء من جهود وزارة التربية والتعليم لمواجهة نقص الكوادر التعليمية في بعض المدارس، وضمان استمرارية العملية التعليمية دون تأثير على مستوى وجودة التعليم في المدارس الثانوية، وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قرارها بصرف مقابل الحصة للمعلمين في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار العملية التعليمية وتلبية احتياجات مدارس الصفين الأول والثاني الثانوي، ويأتي القرار في إطار سعي الوزارة لسد العجز في هيئة التدريس، مما يضمن استمرار تدريس المواد دون التأثير على سير العملية التعليمية.

وفي سياق اخر، أوضح النائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، أنه تم التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ومحافظة البحر الأحمر ومديرية التربية والتعليم بشأن الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا قرار صرف مستحقات معلمي الحصة بشكل سريع، بحيث يتم توفير كوادر تعليمية مؤهلة لتلبية احتياجات المدارس في مختلف المراحل التعليمية.

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