نماذج امتحان العلوم الصف الخامس الابتدائي 2025.. أسئلة متوقعة

يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن نماذج امتحان العلوم الصف الخامس الابتدائي 2025 عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبوابات وزارة التربية والتعليم، حيث يتساءل أولياء الأمور عن الرابط المباشر للوصول إلى النماذج.

نماذج امتحان العلوم الصف الخامس الابتدائي 2025

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل الحصول على نماذج امتحان العلوم الصف الخامس الابتدائي 2025، بالإضافة إلى معرفة أهم الاسئلة التي من المتوقع أن يقابلها الطالب في امتحانات نصف العام الترم الأول.

نماذج امتحان الصف الخامس الابتدائي

رابط نماذج امتحان العلوم الصف الخامس الابتدائي

يمكن للطلاب الحصول على نماذج امتحان العلوم الصف الخامس الابتدائي 2025 من خلال رابط وزارة التربية والتعليم من هنــــــــــــــــا، ويمكن الحصول على جميع المواد أيضًا من خلال الروابط التالية:

نماذج امتحان الصف الخامس الابتدائي

اسئلة نماذج امتحان العلوم الصف الخامس الابتدائي

يتضمن ملف نماذج امتحان العلوم الصف الخامس الابتدائي 2025 أربعة نماذج متنوعة، تغطي كل نموذج على ثلاثة أسئلة رئيسية، ويتضمن كل سؤال نوعين مختلفين من الأسئلة لضمان تنوع الأنماط التي قد يواجهها الطلاب في امتحاناتهم.

ضع علامة صح أو خطأ

إذا اختفت النباتات ينهار النظام البيئي بالكامل ( )

سقوط أمطار خفيفة على الصحراء يضر بالنظام البيئي ( )

يتكون الهواء من جسيمات مترابطة ومتقاربة ( )

بخار الماء هو الحالة الصلبة للماء ( )

اختر الإجابة الصحيحة:

يمثل الماء الحالة .................... للماء “الصلبة، السائلة، الغازية”

تتقارب جسيمات المادة من بعضها في الحالة .................... “الصلبة، الغازية”

تتكون المادة من مجموعة من ....................... “الجسيمات، الغازات، الأعضاء”

تلوث الهواء ................... على الشبكة الغذائية “يؤثر، لا يؤثر”.

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