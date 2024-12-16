مواعيد امتحانات نصف السنة 2025: تفاصيل الجداول في المحافظات المصرية

مع اقتراب موعد امتحانات نصف السنة لعام 2025، تزايدت عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة جداول الامتحانات في مختلف المحافظات المصرية، وتعد هذه الامتحانات مرحلة هامة في مشوار الطلاب الدراسي، سواء لطلاب النقل أو الشهادة الإعدادية، وفي هذا التقرير، تعرض الموجز مواعيد امتحانات نصف السنة 2025 في عدد من المحافظات المصرية وفقًا للإعلانات الرسمية الصادرة من مديريات التربية والتعليم.

موعد امتحانات نصف السنة 2025 لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي 2025 لطلاب النقل من يوم 11 يناير وتستمر حتى 16 يناير. أما امتحانات الشهادة الإعدادية، فمن المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 18 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 23 يناير 2025. تختلف تفاصيل الجداول من محافظة إلى أخرى حسب تنظيم مديريات التربية والتعليم.

جدول امتحانات نصف العام 2025 في محافظة القاهرة

لم تصدر حتى الآن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة جدولًا رسميًا لامتحانات الشهادة الإعدادية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الجدول خلال الأيام المقبلة لتمكين الطلاب من الاستعداد الجيد للامتحانات.

وأكدت المديرية على ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية لتوزيع الامتحانات بما يحقق المساواة بين الإدارات التعليمية.

جدول امتحانات نصف العام 2025 في محافظة قنا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا عن جدول امتحانات نصف السنة للشهادة الإعدادية، والذي يبدأ يوم السبت 18 يناير 2025 بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، وينتهي يوم الخميس 23 يناير بمادة الجبر والإحصاء، وقد تقرر إعفاء طلاب المنازل والعائدين من الخارج من أداء امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذًا للقرارات الوزارية.

جدول الامتحانات

جدول امتحانات نصف العام 2025 في محافظة القليوبية

نشرت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية جدول الامتحانات الرسمي للشهادة الإعدادية، والذي يتضمن التوزيع التالي:

السبت 18 يناير 2025: اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الرياضية.

الاثنين 20 يناير 2025: الهندسة والدراسات الاجتماعية.

الثلاثاء 21 يناير 2025: اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

الأربعاء 22 يناير 2025: العلوم والتربية الفنية.

الخميس 23 يناير 2025: الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.



جدول امتحانات نصف العام 2025 في محافظة الجيزة

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنها تستعد للإعلان عن جدول الامتحانات قريبًا، وشددت على أهمية توزيع الامتحانات بطريقة عادلة بين الإدارات التعليمية وضمان سير الامتحانات بشكل منظم ودقيق.

نصائح للطلاب خلال فترة الاستعداد للامتحانات

تنظيم الوقت ووضع خطة دراسية تشمل جميع المواد.

الاطلاع على نماذج الامتحانات السابقة.

الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم.



مع استمرار إعلان جداول الامتحانات في باقي المحافظات، ستظل الوزارة ملتزمة بضمان سير الامتحانات بسلاسة، مع توفير كافة التسهيلات اللازمة للطلاب، تابعوا تحديثات جداول الامتحانات من خلال المواقع الرسمية لمديريات التربية والتعليم في كل محافظة.

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