مع اقتراب حلول العام الجديد 2025، تزايدت تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور بشأن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2025 الترم الأول، حيث تبدأ الاختبارات لجميع المراحل الدراسية خلال شهر يناير المقبل، حيث تُعقد وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2025 الترم الأول

ويقدم الموجز جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي، على النحو التالي..

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي وباقي الصفوف

1. امتحانات النقل لجميع المراحل

المرحلة الابتدائية (الصفوف من الثالث إلى السادس): تبدأ الامتحانات من 11 يناير وتستمر حتى 16 يناير 2025.

المرحلة الإعدادية (الصفان الأول والثاني): تُعقد خلال نفس الفترة، من 11 إلى 16 يناير.

2. امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي العام

تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي في الفترة من 11 إلى 16 يناير 2025.

تُنظم الامتحانات على فترتين يوميًا:

الفترة الأولى: امتحانات الصف الثاني الثانوي.

الفترة الثانية: امتحانات الصف الأول الثانوي.

يُخصص فاصل زمني لمدة نصف ساعة بين الفترتين لتخفيف الضغط على الطلاب.



3. امتحانات الشهادة الإعدادية



وبعد التعرف على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي، ننقل لكم تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية

تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة من 18 إلى 23 يناير 2025.

مواد المستوى الرفيع والمواد غير المضافة للمجموع

تبدأ امتحانات مواد المستوى الرفيع والمواد غير المضافة للمجموع قبل الامتحانات الأساسية.

تشمل المواد العملية في المدارس الرسمية لغات والخاصة لضمان تخفيف العبء عن الطلاب.



إجراءات الوزارة لضمان نزاهة الامتحانات



وضعت وزارة التربية والتعليم خطة صارمة لضمان سير الامتحانات بدقة وانضباط، إذ تعتبر الامتحانات جزءًا من أيام الدراسة الفعلية وتُحسب ضمن نسبة الحضور المطلوبة، بالإضافة إلى الالتزام الصارم بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما تسعى إلى تطبيق إجراءات مشددة لضمان سرية الأسئلة ومنع أي تسريبات، ومراعاة مواعيد الأعياد الدينية لتجنب أي تضارب.

وتوفير جميع الأدوات اللازمة مثل أوراق الامتحانات، مقاعد مريحة، وأنظمة تهوية في الفصول.



إجازة منتصف العام: متى تبدأ؟

ويستعرض موقع الموجز، مواعيد إجازة نصف العام الدراسي2024 -2025 على النحو التالي..

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 يوم السبت 25 يناير 2025.

تستمر الإجازة حتى يوم الخميس 6 فبراير 2025، قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

الاستعداد الأمثل لفترة الامتحانات

مع بدء العد التنازلي لموسم الامتحانات، ينصح الخبراء الطلاب بتنظيم الوقت، مراجعة المواد الدراسية بانتظام، والحفاظ على راحة جسدية وعقلية لضمان أداء أفضل خلال الامتحانات.



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