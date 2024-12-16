جدول امتحانات نصف العام محافظة الجيزة في المواد غير المضافة للمجموع

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن جدول امتحانات نصف العام 2025 بشأن المواد غير المضافة للمجموع لجميع الصفوف الدراسية، حيث وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات المواد، بما في ذلك المواد العملية ومواد المستوى الرفيع ستُعقد قبل يوم 11 يناير 2025، أي قبل بدء امتحانات المواد الأساسية.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل جدول امتحانات نصف العام 2025 للمواد غير المضافة للمجموع، لطلاب المرحلة الابتداية والصفين الأول والثاني الإعدادي ولطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث من المقرر أن تبدأ خلال الشهر الجاري.

جدول امتحانات نصف العام 2025 للمواد غير المضافة

تبدأ امتحانات نصف العام 2025 للمواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الابتدائي لغات يوم السبت 28 ديسمبر 2024، من الساعة 9 إلى 10 ونصف.

جدول امتحانات نصف العام

تبدأ امتحانات نصف العام للمواد خارج المجوع لطلاب الصف الثاني الثانوي يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 وتنتهي يوم الإثنين 30 ديسمبر 2024.

جدول امتحانات نصف العام 2025

أما جدول امتحانات نصف العام للمواد غير المضافة للمجموع للصف الأول الإعدادي عربي ولغات تبدأ يوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 وتنتهي يو الخميس 2 يناير 2025.

جدول امتحانات نصف العام 2025

تنطلق امتحانات نصف العام 2025 للمواد غير المضافة للصف الثالث الإعدادي يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، إلى يوم الإثنين 30 ديسمبر 2024.

جدول امتحانات نصف العام 2025

جدول امتحانات نصف العام 2025 للمواد الأساسية

تبدأ اامتحانات المرحلة الابتدائية من يوم 11 يناير 2025 وتستمر حتى يوم 16 يناير 2025.

تُعقد امتحانات الفين الأول والثاني الإعدادي خلال الفترة من 11 يناير 2025 وحتى 16 يناير 2025.

تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم 18 يناير 2025 وتستمر حتى يوم 23 يناير 2025.



تُقام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من يوم 11 يناير 2025 وحتى 16 يناير 2025.

أكدت وزارة التربية والتعليم أن من الضروري الالتزام بعدم عقد أي امتحانات خلال أيام أعياد الإخوة المسيحيين، وهي 6، 7، 8، و19 يناير 2025، يالإضافة إلى اتباع جميع الإجراءات التنظيمية المعتادة داخل لجان الامتحانات، بما يتماشى مع اللوائح والقرارات الوزارية، مع التأكيد على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرية الامتحانات وسلامتها.

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